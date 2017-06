Уже второй год компания Electronic Arts отказывается от участия в выставке E3, устраивая свое собственное шоу. На конференции EA Play 2017 было много PR-болтовни, но время от времени все же показывали игры. Некоторые из них были «дежурными», некоторые все же смогли удивить.





EA предсказуемо показала обновленную линейку спортивных симуляторов. В этом году нас ждут Madden NFL 18 (американский футбол), FIFA 18 (футбол европейский) и NBA Live 18 (баскетбол). В NFL 18 появится сюжетный режим, в новой FIFA футболисты будут играть чуть более естественно, чем раньше, а в NBA 18 добавят игры на уличных аренах.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



На EA Play показали также трейлер дополнения для шутера Battlefield 1, посвященного Первой мировой войне, под названием «Во имя Царя». В сентябре в игру добавят шесть мультиплеерных карт и русскую армию, которая будет включать женские батальоны смерти.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Новый Need for Speed анонсировали заранее, но на EA Play представили видео игрового процесса, в котором герои пытаются угнать дорогой спорткар прямо из кузова грузовика. Выглядит зрелищно, понятно из каких фильмов с Вином Дизелем черпали вдохновение авторы, но пока все равно неясно, насколько интересно будет управлять автомобилями. Need for Speed Payback выйдет 10 ноября 2017 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Неожиданным анонсом стала кооперативная приключенческая игра A Way Out. В ней двое друзей совершают побег из тюрьмы и скрываются от полиции. Основная особенность — вы не сможете пройти игру в одиночку. A Way Out заточена под двоих игроков, поэтому придется либо искать напарника в интернете, либо звать друга к себе домой.

В A Way Out экран делится на две части, и игроки почти всегда решают свои задачи раздельно. Например, один отвлекает охранника, пока второй пробирается в закрытое помещение. На подобной взаимопомощи построена почти вся игра.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Вторым важным анонсом стала новая игра от студии BioWare, известной по серии Mass Effect. На конференции показали лишь минутный тизер экшена Anthem, который по слухам будет похож на многопользовательский шутер Destiny. Больше об игре расскажут на медиа-брифинге Microsoft 12 июня.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Под конец показали трейлер новой части главного шутера по мотивам «Звездных войн» — Star Wars Battlefront 2. В этот раз в игре будет полноценный сюжетный режим, где игрок примерит на себя роль имперского офицера. Действие одиночной кампании развернется между VI и VII эпизодами сразу после уничтожения второй Звезды Смерти.

В мультиплеере будут локации и герои из всех трилогий, так что мы увидим как битву на Набу, так и сражение Кайла Рена и Рей из «Пробуждения силы». Авторы заверяют, что в Battlefront 2 будет втрое больше контента, чем в оригинальной игре 2015 года.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.