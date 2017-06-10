Праздник спорта: как прошел Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров

Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров начался с торжественной церемонии открытия, на которой для зрителей и спортсменов выступили артисты. В частности, публику порадовали своим творчеством участники "Евровидения" группа NaviBand.

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Минске" title="Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров впервые прошел в Минске" class=""> © Sputnik/ Ирина Грамович, Сергей Пушкин Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров впервые прошел в Минске

Первыми на беговые дорожки вышли представители мужских команд. Лучший результат показала сборная Испании, за ней следует команда Италии, а бронза — у спортсменов Украины.

Ближе к вечеру за медали вышли бороться девушки. Белорусская команда порадовала болельщиков, показав лучший командный результат. Фаворит сборной Ольга Мазуренок стала серебряным призером в личном первенстве.

"Тяжело было. Девочки серьезные, с отличной подготовкой. Хотелось лучшего результата, но сегодня получилось так", — цитирует слова Мазуренок сайт Белорусской федерации легкой атлетики .

На втором месте у женщин команда Португалии, а на третьем — Украины.

Сборная Беларуси три раза становилась бронзовым призером Кубка Европы. Лучший результат девушки показали впервые.

Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров проводится с 1997 года.

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