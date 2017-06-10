ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздник спорта: как прошел Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров

11.06.2017 09:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров начался с торжественной церемонии открытия, на которой для зрителей и спортсменов выступили артисты. В частности, публику порадовали своим творчеством участники "Евровидения" группа NaviBand.

Праздник спорта: как прошел Кубок Европы в беге на 10 тысяч метровМинске" title="Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров впервые прошел в Минске" class="">
© Sputnik/ Ирина Грамович, Сергей Пушкин
Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров впервые прошел в Минске

Первыми на беговые дорожки вышли представители мужских команд. Лучший результат показала сборная Испании, за ней следует команда Италии, а бронза — у спортсменов Украины.

Ближе к вечеру за медали вышли бороться девушки. Белорусская команда порадовала болельщиков, показав лучший командный результат. Фаворит сборной Ольга Мазуренок стала серебряным призером в личном первенстве.

"Тяжело было. Девочки серьезные, с отличной подготовкой. Хотелось лучшего результата, но сегодня получилось так", — цитирует слова Мазуренок сайт Белорусской федерации легкой атлетики.

На втором месте у женщин команда Португалии, а на третьем — Украины.

Сборная Беларуси три раза становилась бронзовым призером Кубка Европы. Лучший результат девушки показали впервые.

Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров проводится с 1997 года.

Читайте эксклюзивное интервью Sputnik с легендой советского спорта Сергеем Бубкой >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Престижный легкоатлетический турнир впервые прошел в Минске. Десятки спортсменов из 19 стран мира приехали в белорусскую столицу, чтобы побороться за медали....

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новая игра по "Звездным войнам", Need for Speed Payback и другие важные анонсы EA Play 2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика