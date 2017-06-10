Бодипозитив — это не поощрение ожирения, как думают многие. А принятие своего тела, уважение к нему — ведь оно позволяет нам валяться в гамаке, бегать по пляжу, обнимать близких — и отсутствие зацикленности на нём. Проще говоря: бодипозитив — это возможность не мешать себе быть счастливой.

Психолог Юлия Лапина пишет:

Важную тему телесного стыда затронула блогер Bodyposipanda Megan Jayne Crabbe, запостив фото в свой инстаграм рядом с бойфрендом.





Нередко бывает так, что женщина испытывает стыд за свое тело, если рядом с ней партнер меньших размеров.

Меган пишет:

«Если ты весишь больше своего парня — ты толстая», — это я выучила задолго до того, как у меня появился первый парень. Я не знаю, откуда эта идея взялась, но знаю точно, что твой мужчина должен быть способен легко подхватить тебя на руки словно маленькую принцессу".

Другой блогер Marie Southard Ospina пишет, что её родители не скрывали своего разочарования, когда она привела домой молодого человека, который был меньше неё.





«Я бы солгала, если бы сказала, что это меня не зацепило. Так же, как и вопросы: „А ты не боишься на его фоне выглядеть ещё больше?“, „сможет ли он тебя защитить, если на вас нападут?“, „а как же вы сексом-то занимаетесь?“. Конечно, всё это заставило меня задуматься о том, что я делаю что-то неправильное или необдуманно выбрала партнера».

Блогер CeCe Olisa пишет о переживаниях, которые неизбежно возникают от мнений и проекции других людей по поводу отношений партнеров разного веса: «Когда я одна, я нечасто слышу комментарии по поводу своего веса. Но если речь заходит о моей личной жизни и партнере, то в самых разных формах мне дают понять, что я его не заслуживаю».





На мой взгляд, у нас свои национальные особенности этой проблемы. В наших широтах особого дефицита отеческой любви по самым разным причинам — от отсутствия традиций эмоционального участия отцов в воспитании дочерей до большого числа неполных семей — неутоленное желание побыть маленькой девочкой с удвоенной силой перекладывается на партнера. Нередко в виде попыток бесконечными актами заботы заслужить немного нежности и понимания у тех мужчин, которые на это неспособны в принципе, увы.

А легализованная телесная агрессия и высокая ценность брака как социального статуса задают своеобразные критерии поиска партнера. Важным пунктом становится в том числе «солидный» внешний вид, создающий ощущение безопасности, которое в полной мере не дают социальные институты.

Параллельно в общественном сознании присутствуют и критерии выбора партнера, характерные для социально ориентированных обществ, в которых государство защищает своих граждан во всех сферах, в том числе и от финансовых проблем. Если нет страха выживания, тогда уже появляется свобода выбора партнера на другом уровне (привет, пирамида Маслоу), отвечающего в первую очередь эмоциональным и сексуальным потребностям. В таких обществах «фу-фу-фу, он же меньше тебя» речь и правда идет лишь о стереотипах прошлых поколений.

В результате всех этих подводных течений именно тело опять становится предателем — оно слишком большое, оно мешает увидеть, что я хрупкая и ранимая, меня не любят именно из-за него — если бы оно только было меньше. Партнер должен быть больше — тогда это «гарантия», что он будет заботиться обо мне, тогда мне должно стать спокойнее. Да и люди перестанут давить, что что-то не так со мной.

Критерий соотношения тел становится важнее многих других моментов, сильно ограничивая свободу вступления в отношения, порой ещё задолго до первого свидания.

Чтобы бы ни говорили тренинги по построению отношений и поиску мужа, обещающие помочь выстроить отношения с любым, во многом счастливые отношения — это удача встретить своего человека. Ваш человек может быть совсем не той внешности или социального статуса, как это рисует воображение. Очень жаль пройти мимо настоящих отношений, мимо того, с которым «и в горе, и в радости «, мимо того, кто своей безусловной любовью зацелует ваши раны прошлого. Очень жаль так и не дать себе шанса встретиться с таким человеком лишь из-за ещё одного гендерного стереотипа.