"Наивное путешествие" по Беларуси: новая порция впечатлений /

Гости из Латвии оказались в Беларуси после путешествия по России, в котором доехали до Сибири. Кроме того, Алексей Стетюха отметил, что прожил почти год в Москве, и тот "постоянный муравейник" несопоставим со спокойным Минском, но при этом такое спокойствие не настораживает.

" Утро воскресенья, я выхожу на балкон, и вот эта пустая дорога, по которой не едет ни одной машины … Мы по городу тогда погулять не успели, но людей действительно мало. Минск в два раза больше, чем Рига, но у нас какая-то движуха все равно все время наблюдается. Здесь ощущение покоя. Сравнивать с Москвой это вообще нельзя, это спокойствие", — сказал Алексей Стетюха.

В свою очередь, фотограф Роберт Вицупс поделился "водительскими" впечатлениями от поездки по белорусским дорогам и центральным улицам Минска .

"Обычно, когда я за границей, настораживает то, что ты должен выезжать на центральные улицы. Здесь, честно говоря, такого не было. Хотя и по 4 полосы в обе стороны, вполне без стресса ехал, хотя и с навигатором. Но ощущения такой суеты, что где-то не пролезть, не пропихнуться, или кто-то тебе сигналит все время, такого не было", — рассказал Роберт Вицупс.

Собеседники Sputnik также рассказали, как возникла идея приехать в Беларусь, и с чего началось их путешествие.

"Получилось так, что когда мы поехали по России, по Сибири, после этого мне написал один человек, и сказал: "Давайте, я вас в Беларусь свожу". Встретились, поговорили и оказалось, что у него есть главное желание показать вашу деревню Литовка, там вообще сумасшедшие дела происходят. Деревня меня действительно поразила. Там какой-то по-хорошему безумный человек сделали невероятный комплекс отдыха. Это какая-то смесь "Алисы в стране чудес" и не знаю еще чего", — рассказал Алексей Стетюха.

Подробнее о поездке в деревню Литовка можно прочитать в авторской колонке "Наивных путешественников" . Но на этом их планы не закончились.

"Дальше будем выполнять какие-то пожелания Роберта, потому что он у нас диггер, ему нравятся все эти заброшенные места , заброшенные заводы, ракетные базы и прочее. Я с ним спорить не могу, он тяжелее в полтора раза и он же за рулем. В принципе, основа проекта "Наивные путешественники" в том, что у нас нет плана, мы едем, куда зовут", — рассказал Алексей Стетюха.

Продолжение беседы с блогером Алексеем Стетюхой и фотографом Робертом Вицупсом слушайте на радио Sputnik Беларусь.