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"Наивное путешествие" по Беларуси: новая порция впечатлений
11.06.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Гости из Латвии оказались в Беларуси после путешествия по России, в котором доехали до Сибири. Кроме того, Алексей Стетюха отметил, что прожил почти год в Москве, и тот "постоянный муравейник" несопоставим со спокойным Минском, но при этом такое спокойствие не настораживает.
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© Sputnik. Робертс Вицупс
В свою очередь, фотограф Роберт Вицупс поделился "водительскими" впечатлениями от
"Обычно, когда я за границей, настораживает то, что ты должен выезжать на центральные улицы. Здесь, честно говоря, такого не было. Хотя и по 4 полосы в обе стороны, вполне без стресса ехал, хотя и с навигатором. Но ощущения такой суеты, что где-то не пролезть, не пропихнуться, или кто-то тебе сигналит все время, такого не было", — рассказал Роберт Вицупс.
Собеседники Sputnik также рассказали, как возникла идея приехать в Беларусь, и с чего началось их путешествие.
"Получилось так, что когда мы поехали по России, по Сибири, после этого мне написал один человек, и сказал: "Давайте, я вас в Беларусь свожу". Встретились, поговорили и оказалось, что у него есть главное желание показать вашу деревню Литовка, там вообще сумасшедшие дела происходят. Деревня меня действительно поразила. Там какой-то по-хорошему безумный человек сделали невероятный комплекс отдыха. Это какая-то смесь "Алисы в стране чудес" и не знаю еще чего", — рассказал Алексей Стетюха.
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"Дальше будем выполнять какие-то пожелания Роберта, потому что
Продолжение беседы с блогером Алексеем Стетюхой и фотографом Робертом Вицупсом слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Блогер Алексей Стетюха и фотограф Роберт Вицупс продолжают рассказывать радио Sputnik Беларусь о том, что их удивляет в поездке по нашей стране.
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