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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ждут более 700 фур
В пунктах пропуска снова стоят очереди на выезд из Беларуси в ЕС. Утром в воскресенье выезда ожидали в общей сложности более 700 большегрузов.
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Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут 80 грузовиков, «Урбаны» — 100 фур.
На польском направлении также очередь: в пункте пропуска «Брузги» стоят 77 грузовых автомобилей. Кроме того, фуры ждут очереди и на въезд из Польши в Беларусь: в «Брузгах» — 50 машин, в «Берестовице» — 70.
Очередь на выезд легковых машин во всех пунктах пропуска на всех направлениях отсутствует.
Напомним, информация об очередях на границе обновляется на сайте Госпогранкомитета каждые два часа. В ГПК просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.
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В пунктах пропуска снова стоят очереди на выезд из Беларуси в ЕС. Утром в воскресенье выезда ожидали в общей сложности более 700 большегрузов.
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