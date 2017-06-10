Выезда из Беларуси в ЕС на границе ждут более 700 фур

В пунктах пропуска снова стоят очереди на выезд из Беларуси в ЕС. Утром в воскресенье выезда ожидали в общей сложности более 700 большегрузов.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

По данным Госпогранкомитета на 10.00 11 июня, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят 250 грузовиков, «Бенякони» — 96, «Привалка» — 83, «Котловка» — 30.

Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут 80 грузовиков, «Урбаны» — 100 фур.

На польском направлении также очередь: в пункте пропуска «Брузги» стоят 77 грузовых автомобилей. Кроме того, фуры ждут очереди и на въезд из Польши в Беларусь: в «Брузгах» — 50 машин, в «Берестовице» — 70.

Очередь на выезд легковых машин во всех пунктах пропуска на всех направлениях отсутствует.

Напомним, информация об очередях на границе обновляется на сайте Госпогранкомитета каждые два часа. В ГПК просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.