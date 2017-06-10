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Беларусь отправит «гуманитарку» в Украину

11.06.2017 11:16 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь отправит «гуманитарку» в Украину

M.belta.by

Белорусская гуманитарная помощь готова к отправке в Украину, сообщает МЧС.

Груз отправится из Минска в воскресенье, 11 июня.

 Гуманитарная помощь будет доставлена автомобильным транспортом белорусского МЧС в Киевский район и передана миссии международного Красного Креста в Украине. Груз состоит из  консервов, макаронных изделий, круп, моющих и гигиенических средств. Сумма гуманитарки составляет более 117 тыс. рублей.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская гуманитарная помощь готова к отправке в Украину, сообщает МЧС.

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