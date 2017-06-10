В Латвии мальчик выбежал на поле во время матча и обнял Роналду

Во время отборочного матча к чемпионату мира-2018 между сборными Латвии и Португалии на поле выбежал мальчик.

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Встреча была остановлена. Юный болельщик подбежал к нападающему португальцев Криштиану Роналду и обнял его. Футболист немного пообщался с фанатом, затем стюарды увели его с поля. Матч продолжился.

Португальцы одержали победу со счетом 3:0, Роналду оформил дубль. После 6 туров предварительного этапа сборная Португалии с 15 очками занимает второе место в группе B. Латвийская команда с 3 очками занимает последнее шестое место таблицы.