Правда жизни Татьяны Короткевич /

Гостья Sputnik говорит, что свой путь в политике нашла благодаря умению говорить правду так, чтобы ее услышали.

"Это очень важно, потому что ты можешь говорить правду, обвиняя. Ты можешь говорить правду, не видя перспективы решения проблемы. Ты можешь говорить правду и оскорблять ею других людей. А наша задача, конечно, объединять", — отмечает Короткевич.

По мнению собеседницы Sputnik, для объединения общества не нужна глобальная идея. Люди объединяются, когда видят успех.

"Нам нужны истории успеха. Примеров успешных стран много, если взять Финляндию, Швецию, даже Польшу. Да и у нас, в Беларуси, достаточно примеров успеха, но их должно быть больше", — говорит Короткевич.



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Гостья Sputnik также рассказала о своем участии в президентской кампании 2015 года и пояснила, почему не считает свой личный результат поражением.

"Для нас это была победа. Человек, который вновь вошел в политику, рейтинга и узнаваемости ноль, приобрел больше миллиона голосов избирателей, которые поддержали программу и которые не отказались и сегодня поддерживают… Даже если и критикуют, все равно мы знаем, что сегодня такая волна мирных перемен, того, что нужно реформировать", — говорит Короткевич.

Показательными в этом плане Татьяна Короткевич считает недавние президентские выборы во Франции, по результатам которых новым главой государства стал Эмманюэль Макрон.

"Я слушала много разных экспертов, но самый главный эксперт — это граждане, которые за него проголосовали и обеспечили ему победу. Это значит, что он смог достучаться, найти нужные слова, угадать в настроениях. Это то, что должен делать политик. Он видит эти тенденции, эти настроения и попадает в них", —рассказывает Короткевич.

Полную версию беседы с лидером общественного объединения "Говори правду" Татьяной Короткевич слушайте на радио Sputnik Беларусь.