Вратарь сборной Канады по хоккею принял участие в ЛГБТ-параде

Вратарь сборной Канады и «Вашингтон Кэпиталс» Брэйден Холтби принял участие в параде ЛГБТ-сообщества в столице США.















































Вместе с ним по улицам Вашингтона прошла его супруга Брэнди, сообщает официальный сайт НХЛ.

В прошлом году Холтби также принимал участие в параде, который поддерживает его клуб «Вашингтон Кэпиталс.»

Отметим, что ранее в ЛГБТ-параде также принимал участие защищавший в прошлом сезоне ворота минского «Динамо» Бен Скривенс.