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Вратарь сборной Канады по хоккею принял участие в ЛГБТ-параде
Вратарь сборной Канады и «Вашингтон Кэпиталс» Брэйден Холтби принял участие в параде ЛГБТ-сообщества в столице США.
Вместе с ним по улицам Вашингтона прошла его супруга Брэнди, сообщает официальный сайт НХЛ.
В прошлом году Холтби также принимал участие в параде, который поддерживает его клуб «Вашингтон Кэпиталс.»
Отметим, что ранее в ЛГБТ-параде также принимал участие защищавший в прошлом сезоне ворота минского «Динамо» Бен Скривенс.
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Вратарь сборной Канады и "Вашингтон Кэпиталс" Брэйден Холтби принял участие в параде ЛГБТ-сообщества в столице США.
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