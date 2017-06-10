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Вратарь сборной Канады по хоккею принял участие в ЛГБТ-параде

11.06.2017 12:03 — Разное | Tut.by  
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Вратарь сборной Канады и «Вашингтон Кэпиталс» Брэйден Холтби принял участие в параде ЛГБТ-сообщества в столице США.























Вместе с ним по улицам Вашингтона прошла его супруга Брэнди, сообщает официальный сайт НХЛ.

В прошлом году Холтби также принимал участие в параде, который поддерживает его клуб «Вашингтон Кэпиталс.»

Отметим, что ранее в ЛГБТ-параде также принимал участие защищавший в прошлом сезоне ворота минского «Динамо» Бен Скривенс.

 
 
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Вратарь сборной Канады и "Вашингтон Кэпиталс" Брэйден Холтби принял участие в параде ЛГБТ-сообщества в столице США.

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