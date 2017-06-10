Пропавший год назад Яша Зиборов вернулся в Москву вместе с бабушкой

На данный момент известно, что бабушка с дедушкой собираются сами растить ребенка. Женщина уже оформила предварительную опеку, кроме того они с мужем намерены подать документы на усыновление ребенка , и кроме того через суд добиться, чтобы мать Якова была лишена родительских прав.

Пятилетний Яков Зиборов пропал в России в марте прошлого года, мальчик был объявлен в федеральный розыск и все это время он числился пропавшим без вести.

Российские правоохранители рассматривали все возможные версии, в том числе, как похищение, убийство, насилие над ребенком либо вовлечение его в какую-либо секту. По одной из версий, мальчика могли перевезти на территорию Беларуси, поэтому ребенка искали совместными усилиями МВД Беларуси и России.

В среду, 7 июня Яков Зиборов был обнаружен на территории Могилевского района в сопровождении гражданина России. Ребёнка нашли в машине с российскими номерами, которую остановили для проверки на трассе Минск-Могилёв. До передачи родственникам он был передан в приют.

О подробностях расследования исчезновения ребенка рассказала начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома Елена Пуцик.

"По информации Московской полиции исчезновение ребенка могло носить криминальный характер. По одной из версий, мальчик мог находиться на территории Беларуси. Поэтому они обратились с поручением о правовой помощи в Министерство внутренних дел Республики Беларусь", — сказала Пуцик.

В настоящее время следственным комитетом Российской Федерации расследуется уголовное дело, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к исчезновению ребенка, уточнила сотрудник УВД.

Как сообщалось ранее, более года назад пятилетний ребенок исчез в России вместе с матерью — 26-летней Александрой Зиборовой. Участники группы, в которой состояла женщина, проповедовали свободную любовь и снимались в фильмах и роликах "для взрослых". Руководил группой некто Сергей Кириенко, который сравнительно недавно был задержан в Болгарии. По одной из версий, мать Якова в настоящее время может находиться на территории Латинской Америки, и туда же собирались переправить и ребенка.