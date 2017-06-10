Австралийский регбист умер во время матча

Регбист австралийского клуба «Ворринг» умер от травм, полученных во время матча национального чемпионата с «Гордоном». Об этом в субботу, 10 июня, сообщает The Guardian.

«Смерть наступила в результате инцидента, повлекшего травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении клуба «Ворринг».

Медики выбежали на поле сразу после инцидента, но не сумели спасти 25-летнего спортсмена, имя которого не называется. Характер повреждений, полученных регбистом, также не раскрывается.

Отмечается, что все матчи, которые должны были состояться на стадионе «Рэт Парк» — домашней арене клуба «Ворринг», отменены.

Летом 2014 года 17-летний новозеландский регбист Джордан Кемп умер из-за травмы головы, полученной во время матча между командами «Отаматеа» и «Марист».