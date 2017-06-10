ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Австралийский регбист умер во время матча

11.06.2017 12:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Регбист австралийского клуба «Ворринг» умер от травм, полученных во время матча национального чемпионата с «Гордоном». Об этом в субботу, 10 июня, сообщает The Guardian.

«Смерть наступила в результате инцидента, повлекшего травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении клуба «Ворринг».

Медики выбежали на поле сразу после инцидента, но не сумели спасти 25-летнего спортсмена, имя которого не называется. Характер повреждений, полученных регбистом, также не раскрывается.

Отмечается, что все матчи, которые должны были состояться на стадионе «Рэт Парк» — домашней арене клуба «Ворринг», отменены.

Летом 2014 года 17-летний новозеландский регбист Джордан Кемп умер из-за травмы головы, полученной во время матча между командами «Отаматеа» и «Марист».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регбист австралийского клуба "Ворринг" умер от травм, полученных во время матча национального чемпионата с "Гордоном". Об этом в субботу, 10 июня, сообщает The Guardian.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вратарь сборной Канады по хоккею принял участие в ЛГБТ-параде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика