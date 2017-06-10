|
Католики отмечают в воскресенье День Святой Троицы
11.06.2017 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн — Sputnik. День Святой Троицы отмечают католики Беларуси и других стран в это воскресенье, 11 июня.
Троица — великий христианский праздник, который католики отмечают в следующее воскресенье после Пятидесятницы (на 57-й день после праздника Пасхи).
Суть Троицы — в прославлении Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Считается, что в этот день они явились верующим. Католики считают этот день торжеством.
Согласно традициям Троицы, в этот день верующие украшают свои дома цветами и ветвями деревьев, такое же убранство — и у храмов.
Отмечают этот день во всех костелах Беларуси на протяжении всего воскресенья.
Следующими католическими праздниками в июне 2017 будут День Тела и Крови Христа (15 июня) Пресвятого Сердца Иисуса (23 июня) и непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии (24 июня).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У верующих в этот великий праздник принято украшать дома и храмы свежими цветами и ветвями деревьев.
|
Архив (Разное)
Комментарии