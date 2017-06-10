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Католики отмечают в воскресенье День Святой Троицы

11.06.2017 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. День Святой Троицы отмечают католики Беларуси и других стран в это воскресенье, 11 июня.

Троица — великий христианский праздник, который католики отмечают в следующее воскресенье после Пятидесятницы (на 57-й день после праздника Пасхи).

Суть Троицы — в прославлении Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Считается, что в этот день они явились верующим. Католики считают этот день торжеством.

Согласно традициям Троицы, в этот день верующие украшают свои дома цветами и ветвями деревьев, такое же убранство — и у храмов.

Отмечают этот день во всех костелах Беларуси на протяжении всего воскресенья.

Следующими католическими праздниками в июне 2017 будут День Тела и Крови Христа (15 июня) Пресвятого Сердца Иисуса (23 июня) и непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии (24 июня).

Для православных же с 12 июня начнется Петров пост — один из главнейших постов в году >>

 
Теги: Минск
 
 
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У верующих в этот великий праздник принято украшать дома и храмы свежими цветами и ветвями деревьев.

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