Католики отмечают в воскресенье День Святой Троицы

МИНСК, 11 июн — Sputnik. День Святой Троицы отмечают католики Беларуси и других стран в это воскресенье, 11 июня.

Троица — великий христианский праздник, который католики отмечают в следующее воскресенье после Пятидесятницы (на 57-й день после праздника Пасхи).

Суть Троицы — в прославлении Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Считается, что в этот день они явились верующим. Католики считают этот день торжеством.

Согласно традициям Троицы, в этот день верующие украшают свои дома цветами и ветвями деревьев, такое же убранство — и у храмов.

Отмечают этот день во всех костелах Беларуси на протяжении всего воскресенья.

Следующими католическими праздниками в июне 2017 будут День Тела и Крови Христа (15 июня) Пресвятого Сердца Иисуса (23 июня) и непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии (24 июня).

Для православных же с 12 июня начнется Петров пост — один из главнейших постов в году >>