В Беларусь приходит продавец Xiaomi, который пытался бороться с AliExpress

В Минске, возможно, уже на следующей неделе откроется розничный магазин Xiaomi российской компании «Смарт Оранж». Эта организация примечательна своей активной борьбой в России с «серыми» поставками смартфонов Xiaomi, в том числе через AliExpress.



Здесь скоро будет монобрендовый магазин Xiaomi

Что это за «Смарт Оранж» и как компания связана с Xiaomi?

На своем сайте «Смарт Оранж» позиционирует себя как представительство «RDC Group в России и странах бывшего СССР». А о RDC Group говорится как о глобальной организации с офисами в Северной и Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. «Группа включает в себя множество дочерних компаний из разных областей бизнеса, в том числе производство и дистрибуцию цифровых устройств и аксессуаров», — говорится на сайте.

Как сообщает РБК, сама компания указывает, что существует с 2007 года, однако, по данным сервиса Wayback Machine, который хранит старые версии сайтов, в 2014-м, 2015-м и первой половине 2016-го RDC Group не публиковала новости о своей деятельности. Иной была и дата основания — 2010 год.

В начале октября 2016 года ООО «Смарт Оранж» объявило, что является официальным представителем и дистрибьютором Xiaomi в России, пишет РБК. Первый монобрендовый магазин Xiaomi «Смарт Оранж» открылся в Москве, а всего сейчас у компании пять магазинов.



Монобрендовый магазин Xiaomi в Москве. Фото: radimich-ru.livejournal.com

«Ведомости» также сообщали , что ООО «Смарт оранж» получило статус представителя правообладателя бренда Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd, и теперь каждая поставка техники Xiaomi в России должна согласовываться с этой компанией.

Борьба с посылками из AliExpress

Российский Интернет гудит с конца апреля, пишет 4PDA. Cотни россиян, заказавших в Китае смартфоны производителя Xiaomi, жалуются, что их покупки «тормозят» на таможне и возвращают продавцу. По активности в тематических группах «ВКонтакте» и на форуме 4PDA понятно, что проблема приобрела массовый характер.

Российские СМИ пишут , что «Смарт Оранж» добилась через суд прав правообладателя, которые позволят ей бороться с «серыми» поставками смартфонов и аксессуаров под брендом Xiaomi.

Причем опасаться приходится не только предпринимателям, занимающимся поставками гаджетов в обход официальных каналов, но и частным клиентам AliExpress, которые заказывают (или планируют заказывать) технику Xiaomi в Китае.

В частности, в социальных сетях опубликован документ из Оренбургской таможни, которым таможенный орган отказался пропускать «портативный телефон Xiaomi» через таможенную границу России в связи с обращением правообладателя в лице ООО «Смарт Оранж». Вскоре после этого аналогичная бумага была получена на Кольцовской таможне Екатеринбурга. Вот сканы писем, опубликованные в соцсетях:

















Сообщалось о подобных случаях и на других российских таможнях.

Покупатели даже создали петицию , в которой призывают к бойкоту официальной продукции бренда в России, называя действия таможенных органов незаконными (на момент публикации ее подписало более 18 тысяч человек).

Негодование россиян легко понять — китайские смартфоны в Поднебесной стоят дешевле, чем официально ввезенные в России и продаваемые, в том числе, через сеть «Смарт Оранж».

Фирменный магазин в Беларуси

Монобрендовый магазин Xiaomi площадью около 100 квадратных метров компания «Смарт Оранж» откроет, вероятно, уже на следующей неделе в Минске на первом этаже торгового центра Dana Mall.





В настоящее время там активно идет подготовка помещения. Как рассказал нам один из строителей, на ремонт им выделили 10 дней (возможно, поэтому они работали в выходной день), а принимать работу представители из Москвы приедут во вторник — перед открытием магазина.

QR-коды (их можно увидеть слева внизу на фотографии выше), подтверждают, что перед нами — именно будущий розничный магазин компании «Смарт Оранж». Один из кодов ведет на интернет-магазин компании, в котором, кстати, уже есть раздел «by» . Впрочем, в отличие от раздела «ru», цен в белорусском интернет-магазине пока нет.







Информацию об открытии магазина компании «Смарт Оранж» нам подтвердил и представитель официального дистрибьютера Xiaomi в Беларуси - компании ELKO.

В компании отметили, что это действительно будет фирменный магазин китайского бренда (представителем которого является «Смарт Оранж»), однако по ассортименту он ничем не будет отличаться от сетей, которые уже сейчас официально продают гаджеты Xiaomi в Беларуси, в том числе, от открытого год назад в Минске xiStore.

Таким образом, в Беларуси просто появится еще один монобрендовый магазин китайского производителя.

Кстати, как рассказали нам в ELKO, белорусские официальные партнеры Xiaomi также планируют открыть монобрендовый магазин премиум формата в центре Минска, большой площади, в ближайшее время, одновременно с официальным сайтом http://mi.by (пока находится в разработке).

Предложит ли "Смарт Оранж" более доступные цены на смартфоны? Об этом можно лишь догадываться, учитывая ценовую политику компании в России и их жесткую борьбу с гораздо более дешевыми предложениями от продавцов на AliExpress.



Xiaomi Mi5s и Mi5s Plus

К примеру, прошлогодний флагман Xiaomi Mi 5s с 32 ГБ памяти в онлайн-магазине «Смарт Оранж» стоит 24 990 российских рублей (примерно 440 долларов по текущему курсу), тогда как в Беларуси его сейчас можно купить по цене от 550 рублей (около 330 долларов). Еще один пример: в салонах velcom Xiaomi Redmi 4A с 32 ГБ памяти стоит 260 рублей (или 140 долларов, для абонентов оператора), на сайте "Смарт Оранж" - 9990 российских рублей (или 175 долларов).

Хотя, возможно, в Беларуси у «Смарт Оранж» будет иная ценовая политика. Об этом мы узнаем уже на следующей неделе.

Что касается покупок через AliExpress и другие интернет-магазины, то в Беларуси "Смарт Оранж" блокировать посылки на таможне не сможет, уверены в ELKO, так как здесь у компании нет уникального статуса, как в России.