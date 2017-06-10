|
В Беларусь приходит продавец Xiaomi, который пытался бороться с AliExpress
В Минске, возможно, уже на следующей неделе откроется розничный магазин Xiaomi российской компании «Смарт Оранж». Эта организация примечательна своей активной борьбой в России с «серыми» поставками смартфонов Xiaomi, в том числе через AliExpress.
Что это за «Смарт Оранж» и как компания связана с Xiaomi?
На своем сайте «Смарт Оранж»
Как
В начале октября 2016 года ООО «Смарт Оранж» объявило, что является официальным представителем и дистрибьютором Xiaomi в России,
«Ведомости» также
Борьба с посылками из AliExpress
Российский Интернет гудит с конца апреля,
Российские СМИ
Причем опасаться приходится не только предпринимателям, занимающимся поставками гаджетов в обход официальных каналов, но и частным клиентам AliExpress, которые заказывают (или планируют заказывать) технику Xiaomi в Китае.
В частности, в социальных сетях опубликован документ из Оренбургской таможни, которым таможенный орган отказался пропускать «портативный телефон Xiaomi» через таможенную границу России в связи с обращением правообладателя в лице ООО «Смарт Оранж». Вскоре после этого аналогичная бумага была получена на Кольцовской таможне Екатеринбурга. Вот сканы писем, опубликованные в соцсетях:
Сообщалось о подобных случаях и на других российских таможнях.
Покупатели даже
Негодование россиян легко понять — китайские смартфоны в Поднебесной стоят дешевле, чем официально ввезенные в России и продаваемые, в том числе, через сеть «Смарт Оранж».
Фирменный магазин в Беларуси
Монобрендовый магазин Xiaomi площадью около 100 квадратных метров компания «Смарт Оранж» откроет, вероятно, уже на следующей неделе в Минске на первом этаже торгового центра Dana Mall.
В настоящее время там активно идет подготовка помещения. Как рассказал нам один из строителей, на ремонт им выделили 10 дней (возможно, поэтому они работали в выходной день), а принимать работу представители из Москвы приедут во вторник — перед открытием магазина.
QR-коды (их можно увидеть слева внизу на фотографии выше), подтверждают, что перед нами — именно будущий розничный магазин компании «Смарт Оранж». Один из кодов ведет на интернет-магазин компании, в котором, кстати, уже есть
В компании отметили, что это действительно будет фирменный магазин китайского бренда (представителем которого является «Смарт Оранж»), однако по ассортименту он ничем не будет отличаться от сетей, которые уже сейчас официально продают гаджеты Xiaomi в Беларуси, в том числе, от открытого год назад в Минске xiStore.
Таким образом, в Беларуси просто появится еще один монобрендовый магазин китайского производителя.
Кстати, как рассказали нам в ELKO, белорусские официальные партнеры Xiaomi также планируют открыть монобрендовый магазин премиум формата в центре Минска, большой площади, в ближайшее время, одновременно с официальным сайтом http://mi.by (пока находится в разработке).
Предложит ли "Смарт Оранж" более доступные цены на смартфоны? Об этом можно лишь догадываться, учитывая ценовую политику компании в России и их жесткую борьбу с гораздо более дешевыми предложениями от продавцов на AliExpress.
К примеру, прошлогодний флагман Xiaomi Mi 5s с 32 ГБ памяти в онлайн-магазине «Смарт Оранж»
Хотя, возможно, в Беларуси у «Смарт Оранж» будет иная ценовая политика. Об этом мы узнаем уже на следующей неделе.
Что касается покупок через AliExpress и другие интернет-магазины, то в Беларуси "Смарт Оранж" блокировать посылки на таможне не сможет, уверены в ELKO, так как здесь у компании нет уникального статуса, как в России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске уже на следующей неделе откроется розничный магазин Xiaomi российской компании "Смарт Оранж".
|
Архив (Разное)
Комментарии