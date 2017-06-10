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Мне 29, а я не замужем
11.06.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Осенний цветок
Мне не повезло. Поэтому я не замужем. Много времени потратила на неэффективные отношения, которые ни к чему не привели, и на неправильные мысли, из-за которых долго не решалась начинать что-то новое.
Я верю в то, что существует некая сила, которая решает, кому и во сколько выходить замуж. По этому поводу моя мама говорит: "Даже цветы в природе расцветают в разное время". Так и с девушками. Кто-то, как подснежники, появляется в списках невест первыми, в 18 лет. А другие встречают свою любовь поздней осенью, когда им уже за 40. Так, может, я осенний цветок?
Да и гарантирует ли ранний брак счастливую жизнь? Взять мою маму. Она встретила моего папу в 18 лет. В браке она была очень счастлива: любимый муж, двое детей. Но в 30 мама осталась вдовой. После чего так и не решилась завести новую семью.
Лучшей подруге мамы долгое время не везло в любви. Все в окружении "повыходили" замуж, обзавелись детьми, а она все еще оставалась "пустоцветом". Конечно, она очень страдала по этому поводу, у нее были даже запои. Но в 43 года женщина встретила своего будущего мужа. А в 50 повела своего сына в первый класс.
© Pixabay
Гарантирует ли ранний брак счастливую жизнь?
Глядя на нее, моя мама часто повторяет: "Ну, и кто из нас оказался счастливее?"
Мне кажется, у каждого счастья оказалось поровну.
Дома только попугай
Как чувствуют себя незамужняя девушка в 29? Скажу только за себя, неважно. С возрастом начинаешь ценить то, над чем раньше мог только посмеяться. Я, например, всегда была очень независимой и стремилась к уединению. Но совсем недавно меня, что называется, переклинило. Возможно, в этом сыграли роль определенные жизненные обстоятельства. Я уволилась и вернулась в родной город. Пришлось какое-то время посидеть дома. Если честно, очень боялась этого периода в жизни, а он оказался самым лучшим. Ведь дома теперь меня ждала мама и сестра, с которыми я могла обсудить и хорошее, и плохое.
Если раньше я думала только о работе, то потом увидела, что, кроме этой, есть и другая жизнь, и в ней гораздо больше тепла.
К слову, сейчас мне снова пришлось вернуться в Минск. И снова я живу в пустом доме, где меня ждет только попугай. И меня это убивает.
Прощай, психология
Человек может привыкнуть ко всему, в том числе и к одиночеству. Но я этого не хочу. Как и многие одинокие люди, признаюсь, обращалась к психологии, чтобы разобраться в себе и изменить свою жизнь. Но из-за этого в моей голове появилось больше мусора. Я заметила, что, когда начинаю читать материалы по психологии, еще больше впадаю в депрессию. Появляется жалость к себе.
© Pixabay
Для получения большого счастья нужно подождать чуть-чуть дольше
Кроме того, наука, пусть и не открыто, но навязывает чувство вины и взращивает комплексы. Например, считается, что если человек не может построить отношения, значит, он себя не так ведет, или если девочка выросла в неполной семье, то она обречена быть одинокой. Извините, но это бред. Я знаю женщину, которая выросла в интернате — без двух родителей. Она состоит в браке и растит двоих прекрасных детей. Тем самым опровергая еще один миф о том, что выходцы из интернатов не адаптированы для семьи и не могут быть хорошими родителями.
Хотя, конечно, у девушек, которые выросли без отца, могут быть свои особенности. За собой, например, заметила, что мне сложно понять, когда я кому-то нравлюсь.
Дикий план
Я не знаю, что со мной будет дальше и как буду чувствовать. Но подозреваю, что не очень хорошо. Работой пустоту в душе уже не заполнить. Да и то, что окружающие, скорее всего, считают меня чудиком, не добавляет оптимизма. Как-то работала с мужчиной, который в 40 лет продолжал быть неженатым и жил с мамой. Я помню, как смотрела на него, как на неудачника. Мне казалось, что с ним что-то не то, поэтому он один. Хотя в общении был достаточно милым и выглядел мужественно.
© Pixabay
Жених и невеста
Кстати, предвкушая такую судьбу, несколько лет назад я составила совершенно дикий план. Поскольку я долгое время работала в одном месте, решила к 30 годам уволиться, а новым коллегам сказать, что я в разводе и таким образом лишить себя ненужных вопросов. Забавно, что быть разведенной в обществе гораздо престижней, чем оставаться холостой. Поэтому девушки и придумывают отговорки, мол, замуж не хотят, да и некогда им из-за работы.
Строгие родственники
Наверное, больше всего в данной ситуации осуждают дальние родственники, которые, когда узнают, что я свободна, делают такие удивленные глаза: "Еще не замужем?!". Те, кто в принципе должен помочь и подбодрить, наоборот, принимаются винить в этом меня, мол, надо бы снизить планку требований к парню. Если честно, в этот момент хочется послать их куда подальше.
По поводу требований ничего сказать не могу: себя со стороны не вижу. Возможно, они и завышены, ведь с кем угодно встречаться не готова. Но разве все готовы?
Подводя итог вышесказанному, хочется попросить не делать скоропалительных выводов об одиноких девушках. Просто для получения большего счастья нужно подождать чуть-чуть дольше. А тем, чьи сердца еще свободны, хотелось бы напомнить, что не стоит относиться к церемонии бракосочетания, как к конечной точке. В браке тоже проблем хватает. Знаете, как в той шутке: замужняя жалуется, что не хватает времени на себя, а незамужняя, что его у нее слишком много.
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