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Погода на понедельник: грозы и тепло
11.06.2017 13:22 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Грозы прогремят в нескольких районах Беларуси в ближайший понедельник, 12 июня, сообщили Sputnik синоптики.
В ближайший понедельник в Беларуси ожидается переменная облачность, кратковременные дожди возможны и ночью, и днем.
Как сообщают белорусские синоптики, 12 июня в отдельных районах возможны грозы с порывистым ветром. В Минске в понедельник гроз не прогнозируется.
Температура воздуха ночью на 12 июня составит 8-14 градусов тепла, днем — порядка 18-24 градусов, по югу Беларуси — до 26 градусов тепла.
В Минске ночью синоптики прогнозируют лишь около девяти градусов тепла, днем — порядка 20-22 градусов выше ноля.
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В отдельных районах Беларуси 12 июня температура воздуха прогреется до 26 градусов.
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