Погода на понедельник: грозы и тепло

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Грозы прогремят в нескольких районах Беларуси в ближайший понедельник, 12 июня, сообщили Sputnik синоптики.

В ближайший понедельник в Беларуси ожидается переменная облачность, кратковременные дожди возможны и ночью, и днем.

Как сообщают белорусские синоптики, 12 июня в отдельных районах возможны грозы с порывистым ветром. В Минске в понедельник гроз не прогнозируется.

Температура воздуха ночью на 12 июня составит 8-14 градусов тепла, днем — порядка 18-24 градусов, по югу Беларуси — до 26 градусов тепла.

В Минске ночью синоптики прогнозируют лишь около девяти градусов тепла, днем — порядка 20-22 градусов выше ноля.