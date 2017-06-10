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Погода на понедельник: грозы и тепло

11.06.2017 13:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Грозы прогремят в нескольких районах Беларуси в ближайший понедельник, 12 июня, сообщили Sputnik синоптики.

В ближайший понедельник в Беларуси ожидается переменная облачность, кратковременные дожди возможны и ночью, и днем.

Как сообщают белорусские синоптики, 12 июня в отдельных районах возможны грозы с порывистым ветром. В Минске в понедельник гроз не прогнозируется.

Температура воздуха ночью на 12 июня составит 8-14 градусов тепла, днем — порядка 18-24 градусов, по югу Беларуси — до 26 градусов тепла.

В Минске ночью синоптики прогнозируют лишь около девяти градусов тепла, днем — порядка 20-22 градусов выше ноля.

 
Теги: Минск
 
 
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В отдельных районах Беларуси 12 июня температура воздуха прогреется до 26 градусов.

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