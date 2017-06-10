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20-летняя латвийка сенсационно выиграла «Ролан Гаррос»
11.06.2017 13:31 — Разное | Ежедневник
AFP/Scanpix
На открытом чемпионате Франции по теннису в Париже латвийка Алена Остапенко сенсационно обыграла Симону Халеп из Румынии.
Проиграв первую треть (4:6), Алена Остапенко взяла две других (6:4, 6:3) и стала менее чем зав два часа победительницей «Ролан Гаррос».
Она стала первой несеяной чемпионкой "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде за всю историю Открытой эры, берущей отсчет в 1968 году.
Алене Остапенко только 8 июня исполнилось 20 лет и в этот день она вышла в финал Открытого чемпионата Франции.
Отметим, что Остапенко завоевала свой первый титул и сразу этот трофей оказался из серии "Большого шлема". За победу в Париже Алена получит чек на 1,872 млн долларов и зарабатывает 2000 рейтинговых очков, что позволит ей в понедельник подняться в обновленном рейтинге
Кроме того, Алена вернет себе звание первой ракетки Латвии, звание которой с осени прошлого года удерживала
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На открытом чемпионате Франции по теннису в Париже латвийка Алена Остапенко сенсационно обыграла Симону Халеп из Румынии.
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