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Белорусы на ЭКСПО-2017 в Астане: акцент на экологию и "автобус будущего"

11.06.2017 13:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международная выставка ЭКСПО-2017 начала свою работу в столице Казахстана в субботу, 10 июня, в торжественной церемонии открытия форума наравне с другими высокими гостями принял  участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На всемирной выставке в Астане представлены  110 государств, впервые павильоны открыты для широкого круга гостей. Все проекты и разработки объединяет общая тема  "Энергия будущего", не исключение и мультимедийный и интерактивный  павильон Беларуси, на котором представлены электробус, он же "автобус будущего", фотоэлементы для получения солнечной энергии,  светодиодные технологии. Также презентованы возможности индустриального парка "Великий камень". 

Белорусы на ЭКСПО-2017 в Астане: акцент на экологию и "автобус будущего"
© Sputnik Айгюзель Кадир
Беларусь представила на ЭКСПО-2017 в Казахстане "автобус будущего"

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов рассказал журналистам о концепции белорусского павильона на Экспо-2017.

"Дизайн показывает природу. Здесь больше зеленого цвета, здесь больше показа нашего ландшафта, наших озер, лесов, потому что показана та самая ценность, ради которой ведется поиск всем человечеством и нашими учеными новых подходов, чтобы оставить устойчивым это экологическое развитие ", — сказал Ничкасов.

В свою очередь, заместитель председателя Мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко заметил, что значимость подобных  международных выставок состоит в том, что все страны привозят свои лучшие технологии и имеют возможность перенять опыт. Также Божко прокомментировал и ажиотаж у белорусского павильона.

"Посетителей к вам будет очень много, потому что в Казахстане Беларусь любят и ценят, уважают працавітых мужчин и працавітых красивых девушек. Так что в этом отношении вам успехов, чтобы вы не только многое показали, но и многое переняли", — сказал Божко.  

Для Беларуси ЭКСПО-2017 — это возможность поиска инвесторов и продвижения своих товаров и технологий. День Беларуси на ЭКСПО был перенесен с 16 на 13 августа. Ожидается, что в этот день национальный павильон посетит премьер-министр страны Андрей Кобяков.

 
 
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В белорусском павильоне на ЭКСПО-2017 представлены более 50 инновационных разработок от электробуса и лазеров до технологий получения солнечной энергии, о концепции...

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