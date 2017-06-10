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Беларусь отправит гуманитарную помощь Украине

11.06.2017 14:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Правительство Беларуси решило отправить в Украину гуманитарную помощь в мае этого года, о таком шаге ранее заявлял и президент республики Александр Лукашенко.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, гуманитарный груз для отправки в Украину уже готов. Еды и гигиенических средств в белорусской помощи — на сумму более 117 тысяч рублей, это порядка 63 тысяч долларов в эквиваленте.

"В качестве гуманитарной помощи будут направлены консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на сумму более 117 тысяч белорусских рублей (примерно 63 тысячи долларов)", — сообщили в МЧС Беларуси.

Как уточнили в министерстве, помощь от Беларуси будет передана Миссии Международного Красного Креста в Украине.

 
 
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Гуманитарная помощь Украине готова к отправке. Смотрите на видео, как ее собирают в Беларуси.

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