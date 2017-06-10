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Умер сын Лидии Ермошиной

11.06.2017 14:41 — Разное | БДГ  
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О смерти единственного сына главы ЦИК Лидии Ермошиной сообщает издание «Наша Нива».

Алексей Ермошин скончался на 40-м году жизни, он был юристом – помощником прокурора, затем адвокатом в юридической консультации.

У Алексея не было семьи и детей, с отцом, который живет в Калининграде, они не общались. Лидия Ермошина ранее в интервью говорила: «Моя семья – это мой сын».

Причины смерти Алексей пока не называются.

Отметим, что мать Ермошиной Елизавета Горковенко умерла несколько лет назад, ей было более 95 лет. Еще одной потерей Ермошиной стала смерть племянника – бобруйского хоккеиста Вадима Капустина, который погиб в ДТП неделю назад.

Фото: facebook.com

 
 
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О смерти единственного сына главы ЦИК Лидии Ермошиной сообщает издание «Наша Нива». Алексей Ермошин скончался на 40-м году жизни, он был юристом – помощником...

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