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Сын Муаммара Каддафи вышел их тюрьмы по амнистии
11.06.2017 15:10 — Разное | Ежедневник
Ammar El-Darwish / AP
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам вышел из тюрьмы в городе Зинтан на северо-западе страны, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, близкие к окружению аль-Ислама.
Решение освободить его местные власти, по информации Al-Arabiya, приняли, исходя из одобренного в прошлом месяце закона о всеобщей амнистии. В настоящий момент аль-Ислам, как уточнили собеседники телеканала, уже покинул Зинтан и направился на восток Ливии, сообщает
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Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам вышел из тюрьмы в городе Зинтан на северо-западе страны, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на...
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