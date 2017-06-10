Сын Муаммара Каддафи вышел их тюрьмы по амнистии



Ammar El-Darwish / AP

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам вышел из тюрьмы в городе Зинтан на северо-западе страны, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, близкие к окружению аль-Ислама.

Решение освободить его местные власти, по информации Al-Arabiya, приняли, исходя из одобренного в прошлом месяце закона о всеобщей амнистии. В настоящий момент аль-Ислам, как уточнили собеседники телеканала, уже покинул Зинтан и направился на восток Ливии, сообщает РБК.



При этом, как пишет Sky News Arabia, освобожден сын Каддафи был еще «год назад». Однако тогда, по данным издания, он остался в тюрьме из-за выдвинутых в отношении него обвинений в суде Зинтана.



Сейф аль-Ислам является старшим сыном Каддафи от второго брака. Ему 44 года, в тюрьме он находился с 2011 года, после того как его задержали ополченцы Зинтана на юге страны. В 2015 году суд в Триполи заочно вынес ему смертный приговор по обвинению в «преступлениях против ливийского народа», которые он якобы совершил во время «революции 17 февраля». Однако в Зинтане отказались отдавать аль-Ислама столичным властям.



Под стражей родственника бывшего ливийского лидера охраняли представители одной из контролирующих этот город группировок — «Бригады Абу Бакра ас-Сиддика». Как пояснили они в своем официальном заявлении Sky News Arabia, освобождение аль-Ислама стало «ответом на претензии Минюста временного правительства Ливии» о том, что они не исполняют «всеобщий закон об амнистии, согласно которому необходимо освободить всех, кто оказался не причастен к преступлениям против ливийцев и был одобрен ливийским парламентом».​​



