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Фотоохота: десятки идей для отделки балкона

11.06.2017 15:21 — Разное | Tut.by  
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Пол, стены, потолок — чем их оформить? Houzz.ru искал разумные альтернативы пластиковому сайдингу и типичной штукатурке.

Цветовые решения оформления лоджии могут быть неожиданными. Почему бы, к примеру, не покрасить вагонку в насыщенный цвет. В данном случае хозяйка квартиры взяла оттенок любимой сумочки.


Монохромная лоджия — не такой уж скучный вариант. Недостаток цвета можно компенсировать игрой с фактурами: где-то небрежно покрасить, где-то аккуратно закрыть панелями.


От: Aleksey Danilkin — Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: балконы и лоджии


Автор: DecorandoInteriorismo — Просматривайте фото дизайна интерьеров: балконы и лоджии в стиле шебби-шик


 


Всю лоджию покрывать такой плиткой может и не стоит — лучше сделать небольшое панно. Купить готовую плитку с рельефом или сделать аналогичную из гипса самостоятельно (понадобится форма) — решать вам.


В этой московской квартире вагонку на лоджии покрасили в пастельный оттенок. Такое цветовое решение повторяется по всему проекту, где в комнатах использованы спокойные глубокие краски.


 


 


 


Скучные и уже привычные пластиковые панели можно преобразить. Например, как на этой лоджии- расписать краской в манере абстракциониста Джексона Поллока. Не сомневайтесь, дети будут рады поучаствовать в разбрызгивании краски — дриппинге.



 


 


 




 




 


Габариты этой лоджии позволили организовать кальянную. С отделкой стен в таком случае можно особо не заморачиваться: просто повесить ковры.


 


Если выращивать на балконе зелень и цветы нет ни времени, ни желания, то искусственный газон — ваш вариант. Он может «прорастать» на стены и даже потолок: монтаж будет несложным.




 


 



 


 
 
 
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