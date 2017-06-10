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Фотоохота: десятки идей для отделки балкона
Пол, стены, потолок — чем их оформить?
Цветовые решения оформления лоджии могут быть неожиданными. Почему бы, к примеру, не покрасить вагонку в насыщенный цвет. В данном случае хозяйка квартиры взяла оттенок любимой сумочки.
Монохромная лоджия — не такой уж скучный вариант. Недостаток цвета можно компенсировать игрой с фактурами: где-то небрежно покрасить, где-то аккуратно закрыть панелями.
Всю лоджию покрывать такой плиткой может и не стоит — лучше сделать небольшое панно. Купить готовую плитку с рельефом или сделать аналогичную из гипса самостоятельно (понадобится форма) — решать вам.
В этой московской квартире вагонку на лоджии покрасили в пастельный оттенок. Такое цветовое решение повторяется по всему проекту, где в комнатах использованы спокойные глубокие краски.
Скучные и уже привычные пластиковые панели можно преобразить. Например, как на этой лоджии- расписать краской в манере абстракциониста Джексона Поллока. Не сомневайтесь, дети будут рады поучаствовать в разбрызгивании краски — дриппинге.
Габариты этой лоджии позволили организовать кальянную. С отделкой стен в таком случае можно особо не заморачиваться: просто повесить ковры.
Если выращивать на балконе зелень и цветы нет ни времени, ни желания, то искусственный газон — ваш вариант. Он может «прорастать» на стены и даже потолок: монтаж будет несложным.
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