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Олег Дулуб покинул "Карпаты"

11.06.2017 15:10 — Разное | Tut.by  
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Официальный твиттер футбольного клуба «Карпаты» объявил об уходе белорусского тренера Олега Дулуба.


Фото: ФК "Карпаты"

Дулуб возглавил команду из Львова по ходу сезона и смог спасти ее от вылета из премьер-лиги.

О причинах расставания с Дулубом не сообщается. Они будут названы в понедельник вечером.

Напомним, что до перехода в «Карпаты» Олег Дулуб тренировал футбольный клуб «Крумкачы».

 
 
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Официальный твиттер футбольного клуба "Карпаты" объявил об уходе белорусского тренера Олега Дулуба.

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