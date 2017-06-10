Официальный твиттер футбольного клуба «Карпаты» объявил об уходе белорусского тренера Олега Дулуба.



Фото: ФК "Карпаты"

Дулуб возглавил команду из Львова по ходу сезона и смог спасти ее от вылета из премьер-лиги.

О причинах расставания с Дулубом не сообщается. Они будут названы в понедельник вечером.

Напомним, что до перехода в «Карпаты» Олег Дулуб тренировал футбольный клуб «Крумкачы».