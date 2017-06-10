На следующей неделе произойдет магнитная буря

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Магнитные бури произойдут на солнце во второй половине приближающейся недели, сообщили астрономы.

Вспышки на Солнце могут вызвать магнитные бури уже с 15 июня — предположительно, их пик придется на следующие выходные, 17 и 18 июня.

По данным астроном, в эти дни магнитные бури "разгуляются" до уровня в пять баллов — это будут самые сильные бури с начала 2017 года. Однако по международной классификации бури будут лишь на уровне G1, что соответствует определению "слабая магнитная буря".

Впрочем, даже с такой солнечной активностью многие метеозависимые люди — например, гипертоники — почувствуют недомогания: головную боль, сильную усталость и скачки артериального давления.

В дни магнитных бурь медики советуют минимизировать вредные привычки — например, курение и употребление алкоголя. Рекомендовано также ограничить физические нагрузки, а зависимым от подобных явлений людям — не садиться за руль.

Чтобы в магнитную бурю чувствовать себя лучше необходимо больше времени проводить на свежем воздухе, обязательно проветривать помещения и употреблять в пищу больше фруктов и овощей.