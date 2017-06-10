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На следующей неделе произойдет магнитная буря
11.06.2017 15:40 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Магнитные бури произойдут на солнце во второй половине приближающейся недели, сообщили астрономы.
Вспышки на Солнце могут вызвать магнитные бури уже с 15 июня — предположительно, их пик придется на следующие выходные, 17 и 18 июня.
По данным астроном, в эти дни магнитные бури "разгуляются" до уровня в пять баллов — это будут самые сильные бури с начала 2017 года. Однако по международной классификации бури будут лишь на уровне G1, что соответствует определению "слабая магнитная буря".
Впрочем, даже с такой солнечной активностью многие метеозависимые люди — например, гипертоники — почувствуют недомогания: головную боль, сильную усталость и скачки артериального давления.
В дни магнитных бурь медики советуют минимизировать вредные привычки — например, курение и употребление алкоголя. Рекомендовано также ограничить физические нагрузки, а зависимым от подобных явлений людям — не садиться за руль.
Чтобы в магнитную бурю чувствовать себя лучше необходимо больше времени проводить на свежем воздухе, обязательно проветривать помещения и употреблять в пищу больше фруктов и овощей.
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Уже с четверга метеозависимым придется несладко: активность магнитной бури будет достигать пяти баллов.
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