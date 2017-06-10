ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятилетнего Якова Зиборова передали его бабушке

11.06.2017 15:47 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Яков Зиборов из Москвы, найденный белорусскими сотрудниками УВД, был передан бабушке органами опеки в администрации Хиславичского района России.  

Сообщается, что при передаче ребенка были соблюдены все необходимые юридические процедуры, подписаны документы, причем Яша вспомнил своих бабушка и дедушку.

Напомним, россиянина Якова Зиборова объявили в федеральный розыск в марте 2016 года, он пропал вместе со своей матерью, 26-летней Анастасией Зиборовой. По словам ее родителей, дочь не отвечала на звонки и отключила телефон, а незадолго перед этим была вовлечена в деструктивную секту.

Найден был Яша 7 июня в Могилевском районе.

Известно, что бабушка Яши намерена добиваться лишения родительских прав биологической матери ребенка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Яков Зиборов из Москвы, найденный белорусскими сотрудниками УВД, был передан бабушке органами опеки в администрации Хиславичского района России.  

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На следующей неделе произойдет магнитная буря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика