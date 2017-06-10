Пятилетнего Якова Зиборова передали его бабушке

Яков Зиборов из Москвы, найденный белорусскими сотрудниками УВД, был передан бабушке органами опеки в администрации Хиславичского района России.

Сообщается, что при передаче ребенка были соблюдены все необходимые юридические процедуры, подписаны документы, причем Яша вспомнил своих бабушка и дедушку.

Напомним, россиянина Якова Зиборова объявили в федеральный розыск в марте 2016 года, он пропал вместе со своей матерью, 26-летней Анастасией Зиборовой. По словам ее родителей, дочь не отвечала на звонки и отключила телефон, а незадолго перед этим была вовлечена в деструктивную секту.

Найден был Яша 7 июня в Могилевском районе.

Известно, что бабушка Яши намерена добиваться лишения родительских прав биологической матери ребенка.