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Пятилетнего Якова Зиборова передали его бабушке
Яков Зиборов из Москвы, найденный белорусскими сотрудниками УВД, был передан бабушке органами опеки в администрации Хиславичского района России.
Сообщается, что при передаче ребенка были соблюдены все необходимые юридические процедуры, подписаны документы, причем Яша вспомнил своих бабушка и дедушку.
Напомним, россиянина Якова Зиборова объявили в федеральный розыск в марте 2016 года, он пропал вместе со своей матерью, 26-летней Анастасией Зиборовой. По словам ее родителей, дочь не отвечала на звонки и отключила телефон, а незадолго перед этим была вовлечена в деструктивную секту.
Известно, что бабушка Яши намерена добиваться лишения родительских прав биологической матери ребенка.
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Яков Зиборов из Москвы, найденный белорусскими сотрудниками УВД, был передан бабушке органами опеки в администрации Хиславичского района России.
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