ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП в центре Минска глазами очевидца: минивэн снес ограждение и клумбу

11.06.2017 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Авария, свидетелем которой стал Александр Кривошеев, произошла в воскресенье, 11 июня, около 15.05 на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина. Водитель минивэна Opel с витебскими номерами при повороте на улицу Ленина не справился с управлением  и вылетел на газон, пробив декоративное гранитное ограждение.

"Ситуация усугубляется тем, что за декоративным ограждением и кустами здесь находятся лавочки, на которых обычно сидят люди возле сетевого ресторана. Машина затормозила на гранитных "быках", фактически повисла на них. И это, в общем, спасло всех, кто здесь находился", — отметил Кривошеев. 

ДТП в центре Минска глазами очевидца: минивэн снес ограждение и клумбу
© Sputnik/
Фотофакт: Opel вылетел в клумбу с проезжей части в центре Минска

По предварительным данным, причиной ДТП стало некачественное состояние покрышек, иными словами, "лысая резина". На месте работают сотрудники ГАИ и дорожные службы, поскольку в это же время в сквере рядом с перекрестком проводились уборочные работы.

"Повреждение транспортного средства — это полностью разбитый перед, разбитая "юбка". Машина фактически лишилась обеих осей, о колесах даже речи не идет, трансмиссия повреждена процентов на 80", — рассказал Кривошеев.

В машине находились 4 человека, никто из них не пострадал, но водитель пока в шоковом состоянии. Из прохожих также никто не пострадал, отметил Кривошеев, уточнив, что продолжит свою воскресную прогулку по городу.  

Рассказ Александра Кривошеева о ДТП в центре Минска слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев стал очевидцем ДТП в центре столицы: Opel снес гранитные ограждения и клумбу на перекрестке проспекта Независимости...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пятилетнего Якова Зиборова передали его бабушке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика