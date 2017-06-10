ДТП в центре Минска глазами очевидца: минивэн снес ограждение и клумбу

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Авария, свидетелем которой стал Александр Кривошеев, произошла в воскресенье, 11 июня, около 15.05 на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина. Водитель минивэна Opel с витебскими номерами при повороте на улицу Ленина не справился с управлением и вылетел на газон, пробив декоративное гранитное ограждение.

"Ситуация усугубляется тем, что за декоративным ограждением и кустами здесь находятся лавочки, на которых обычно сидят люди возле сетевого ресторана. Машина затормозила на гранитных "быках", фактически повисла на них. И это, в общем, спасло всех, кто здесь находился", — отметил Кривошеев.

По предварительным данным, причиной ДТП стало некачественное состояние покрышек, иными словами, "лысая резина". На месте работают сотрудники ГАИ и дорожные службы, поскольку в это же время в сквере рядом с перекрестком проводились уборочные работы.

"Повреждение транспортного средства — это полностью разбитый перед, разбитая "юбка". Машина фактически лишилась обеих осей, о колесах даже речи не идет, трансмиссия повреждена процентов на 80", — рассказал Кривошеев.

В машине находились 4 человека, никто из них не пострадал, но водитель пока в шоковом состоянии. Из прохожих также никто не пострадал, отметил Кривошеев, уточнив, что продолжит свою воскресную прогулку по городу.

Рассказ Александра Кривошеева о ДТП в центре Минска слушайте на радио Sputnik Беларусь.