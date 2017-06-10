Ученые выяснили, как гормон окситоцин влияет на любовные отношения

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Норвежские ученые довольно неожиданно заинтересовались функциями гормона окситоцина в человеческом организме.

Хотя ничего неожиданного здесь нет — живя за полярным кругом, стараешься испытывать как можно больше положительных эмоций. Именно окситоцин и обеспечивает расслабленное счастливое состояние, часто посещающее человека после секса или даже просто во время объятий. Еще для выработки окситоцина можно съесть шоколад, но это, как известно, скользкая дорожка, пишет «Деловой Петербург».

Однако, согласно совместному исследованию ученых из Норвежского университета науки и технологии в Трондхейме и их американских коллег из Университета Нью–Мехико, окситоцин вырабатывается не только в счастливые времена. Иногда человеку требуется отодвинуть тарелку с шоколадным тортом. Оказывается, окситоцин помогает нам собраться в тот момент, когда любовная лодка, что называется, готова разбиться о быт. Для исследования процесса выработки окситоцина ученые отобрали 150 гетеросексуальных мужчин и женщин из Норвегии, состоящих в длительных отношениях, и 75 пар из США.

Ученые измеряли уровень окситоцина в организме добровольцев в момент, когда они думали о партнерах и о том, какие проблемы испытывают в отношениях. Выяснилось, что люди, волновавшиеся о проблемах, испытывали резкий подъем уровня окситоцина в крови. По мнению ученых, то обстоятельство, что окситоцин одновременно является любовным гормоном и гормоном стресса, не является противоречием: "Подъем уровня окситоцина в моменты озабоченности будущим отношений помогает партнеру испытывать больше положительных эмоций по отношению ко второй половине. Таким образом, человек вкладывает больше чувств в отношения, и, соответственно, они возвращаются к стадии эйфории, характерной для начала любовной связи".

Как известно, милые бранятся — только тешатся, или окситоцин рождает окситоцин. Мне, пожалуйста, хорошую ссору, хороший секс после нее и еще кусочек шоколадного торта.