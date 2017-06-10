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"Джазовые вечера-2017" – как прошел первый день фестиваля
11.06.2017 17:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Открылся фестиваль
В первый фестивальный день на сцене также выступили мультиинструменталист Харрисон Янг (Нидерланды) и VIP-jazz Андрея Славинского. Хедлайнером фестиваля стал Скотт Хендерсон (США).
Следующие "Джазовые вечера" состоятся 17 и 24 июня.
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"Джазовые вечера" открыли пятый юбилейный сезон 10 июня, смотрите на видео, что происходило на концерте в первый фестивальный вечер.
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