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"Джазовые вечера-2017" – как прошел первый день фестиваля

11.06.2017 17:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Открылся фестиваль выступлением 7-летней пианистки Софии Курлович из Солигорска. Юная пианистка была отмечена специальным дипломом фестиваля, как самая юная исполнительница джазовой музыки.

В первый фестивальный день на сцене также выступили мультиинструменталист Харрисон Янг (Нидерланды) и VIP-jazz Андрея Славинского. Хедлайнером фестиваля стал Скотт Хендерсон (США).

Следующие "Джазовые вечера" состоятся 17 и 24 июня.

Фоторепортаж с концерта смотрите на белорусской версии Sputnik>>

 
 
Ссылка на источник 36
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"Джазовые вечера" открыли пятый юбилейный сезон 10 июня, смотрите на видео, что происходило на концерте в первый фестивальный вечер.

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