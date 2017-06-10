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"Мы продвигаем сексуальность". Как в Минске выбирали моделей для Milavitsa

11.06.2017 17:53 — Разное | Tut.by  
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Вчера в Минске прошел кастинг Milavitsa, где отбирали новые лица для бренда. Более 70 девушек пришли побороться за право представлять компанию. AFISHA.TUT.BY узнала у конкурсанток, можно ли зарабатывать на модельном бизнесе в Беларуси, а также спросила у директора Milavitsa, почему в рекламе не используют моделей plus size.


Возрастная разбежка у участниц конкурса была от 14 до 44 лет. В основном это девушки с опытом работы в модельной сфере, но были и те, для кого кастинги в новинку. В том числе и этим было обусловлено то, что часть конкурсанток отсеялась, даже не зайдя на подиум: их сразу отправляли домой. Из 55 девушек, которые смогли принять участие в кастинге, выбрали пять, которых ждет еще одна стадия отбора — работа с фотографами, визажистами на протяжении двух недель.

— Работа в этой сфере в Беларуси — хороший старт для дальнейших проектов за границей, — делится первыми впечатлениями Екатерина. Девушка родом из Гомеля, закончила курсы моделей и пришла испытать свои силы в кастинге. — Думаю, что в Беларуси модели зарабатывать, чтобы хватало на жизнь, почти невозможно.


На фото Екатерина. Автор: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Многие из конкурсанток уже работают за границей. Каролина — модель с 14 лет, сейчас девушка работает в основном в Азии:

— Решила попробовать поучаствовать в белорусском кастинге скорее ради любопытства. Пару лет назад еще невозможно было этим заниматься в Беларуси, сейчас все растет и развивается!


На фото Каролина. Автор: Дмитрий Гусалов, TUT.BY


А вот София и Александра считают, что можно зарабатывать хорошие деньги и в Беларуси. София работает моделью с пяти лет. Сейчас девушке 16, она пришла попытать счастья на кастинг «Милавицы» в первую очередь потому, что это престижно.


На фото София и Александра. Автор: Дмитрий Гусалов, TUT.BY


По словам генерального директора ООО «Сильвано Фешн» (сеть магазинов «Милавица») Евгения Зуева, компания ищет не просто новые лица, а что-то свежее — то, что произвело бы фурор. Евгений шутит, что когда пришел в бизнес, понял, что все создатели белья «обманывают мужчин».


Рассказывая о том, что требуется от конкурсанток, бизнесмен подчеркивает три основные критерия:

— Первое — это фигура. Мы — бельевой бренд, и женщина хочет видеть белье на красивой фигуре. Второе — умение двигаться, это для дефиле. И третье — умение работать с мимикой лица. Мы продвигаем сексуальность, но все равно во главу угла ставим женщину.


А если, допустим, поставить на рекламу девушек стандартного немодельного вида, это будет коммерчески успешно?

— Вы имеете в виду plus size?

Да.

— Вопрос интересный. Но с точки зрения продаж — нет. Понимаете, мы же красоту продаем, в том числе. И каждая женщина хочет выглядеть красивее, чем она есть на самом деле. Даже сегодня мы отсмотрели огромное количество анкет, где девушки завышали свой размер груди — хотели показаться лучше.







В жюри кастинга были:

Евгений Зуев — генеральный директор ООО «Сильвано Фешн»;

Вероника Зеленая — руководитель службы маркетинга СП ЗАО «Милавица»;

Нина Драко — креативный директор Nagorny Models Podium School;

Ольга Попова — директор международного отдела Nagorny Model Management;

Анастасия Карасева — шеф-редактор журнала Fashion Collection;

Евгений Канаплев и Юлия Лейдик — фотографы Kanaplev&Leydik;

Валентина Казак — стилист;

Мария Машутина — визажист.

Полный фотоотчет с кастинга смотрите тут. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY узнала у конкурсанток, можно ли зарабатывать на модельном бизнесе в Беларуси, а также спросила у директора Milavitsa, почему в рекламе не используют моделей plus...

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