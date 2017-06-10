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В десятый раз. Рафаэль Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"

11.06.2017 18:36 — Разное | Tut.by  
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно обыграл в финале открытого чемпионата Франции швейцарца Стэна Вавринку — 6:2, 6:3, 6:1.


Reuters

Испанец показал невероятный теннис, не оставив своему сопернику ни единого шанса. На каждый из сетов Надаль затратил менее 45 минут.

Отметим, что за весь турнир 31-летний теннисист не проиграл ни одного сета, поочередно одолев француза Бенуа Пэра (6:1, 6:4, 6:1), голландца Робина Хаасе (6:1, 6:4, 6:3), грузина Николоза Басилашвили (6:0, 6:1, 6:0), испанцев Роберто Баутисту (6:1, 6:2, 6:2) и Пабло Каррено (6:2, 2:0, отказ) и австрийца Доминика Тима (6:3, 6:4, 6:0).














Рафаэль Надаль уже в десятый раз выиграл «Ролан Гаррос». Это лучшее достижение в истории тенниса. При этом он ни разу не проигрывал в финале. Свой первый титул на этом турнире Надаль добыл в 2005-м году, когда он обыграл аргентинца Мариано Пуэрту. После этого Надаль побеждал шведа Робина Содерлинга, испанца Давида Феррера, четырежды — швейцарца Роджера Федерера и дважды — серба Новака Джоковича.

Два последних года из-за травм Надаль не мог показывать свой лучший теннис, но в этом сезоне вновь включился в борьбу за звание первой ракетки мира. Перед турниром испанец был четвертым.

 
 
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно обыграл в финале открытого чемпионата Франции швейцарца Стэна Вавринку - 6:2, 6:3, 6:1.

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