Умер создатель гавайской пиццы

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Изобретатель рецепта гавайской пиццы скончался в Канаде.

Сэму Панопулосу было 83 года. Он скончался в больнице, куда попал вскоре после того, как отпраздновал золотую свадьбу, пишет Lenta.ru.

Он придумал начинку для пиццы из ананасов и бекона в 1962 году и осуществил идею в ресторане, который принадлежал ему и его братьям. Поначалу новинка посетителям не понравилась. «Но потом все как с цепи сорвались, потому что тогда никто не смешивал сладкое с кислым, еда была очень простой», — рассказывал он.

Название «Гавайская» произошло от марки консервированных ананасов, которые использовались при приготовлении первой пиццы.

В ноябре 2016 года в США умер Джим Деллигати (Jim Delligatti), который в 1967 году придумал Биг Мак. Сэндвич с двумя котлетами стал настолько популярным, что его используют для расчета так называемого индекса Биг Мака: блюдо подходит для этого, так как содержит в себе основные продукты сельского хозяйства любой страны. В англоязычных странах такой подход называют «бургерономикой».