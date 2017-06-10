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Умер создатель гавайской пиццы
11.06.2017 19:35 — Разное | Ежедневник
1burger.ru
Изобретатель рецепта гавайской пиццы скончался в Канаде.
Сэму Панопулосу было 83 года. Он скончался в больнице, куда попал вскоре после того, как отпраздновал золотую свадьбу, пишет
Он придумал начинку для пиццы из ананасов и бекона в 1962 году и осуществил идею в ресторане, который принадлежал ему и его братьям. Поначалу новинка посетителям не понравилась. «Но потом все как с цепи сорвались, потому что тогда никто не смешивал сладкое с кислым, еда была очень простой», — рассказывал он.
Название «Гавайская» произошло от марки консервированных ананасов, которые использовались при приготовлении первой пиццы.
В ноябре 2016 года в США
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Изобретатель рецепта гавайской пиццы скончался в Канаде.
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