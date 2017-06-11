Как прошли выходные на Зыбицкой после пятничного мониторинга властей - в 20 снимках

Мы писали о том, что ночью с 9 на 10 июня на тусовочную Зыбицкую заглянули представители нескольких государственных органов. AFISHA.TUT.BY прогулялась по самой тусовочной улице Минска после пятничных событий и посмотрела, как отдыхают жители и гости столицы.



Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

В субботу главным событием Верхнего города стало открытие сезона «Джазовых вечеров с Банком БелВэб» . Концерт начался с выступления юного дарования — 7-летней белоруски Софии Курлович. На площади у Ратуши собрались тысячи минчан, которые пришли в том числе послушать талантливую пианистку.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ниже — на самой Зыбицкой — народа тоже было как всегда битком. Уличные музыканты в окружении толпы зевак, праздно шатающиеся юноши и барышни, нередкие иностранцы. У входа в некоторые бары вовсе образовывались заторы из людей: Минск тусовался в штатном режиме.





































































К 23.00 ни один бар не думал закрываться. В некоторые вовсе только к полуночи хлынула основная масса народа. Причем одна из частых проблем Зыбицкой — недостаточное количество мусорок — уже давно решилась самими отдыхающими: когда емкость переполняется, гости Зыбицкой складывают мусор около урны. Все-таки блюсти чистоту города — у нас в крови.























Смотрите полный фотоотчет тут.