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Как прошли выходные на Зыбицкой после пятничного мониторинга властей - в 20 снимках
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В субботу главным событием Верхнего города стало
Ниже — на самой Зыбицкой — народа тоже было как всегда битком. Уличные музыканты в окружении толпы зевак, праздно шатающиеся юноши и барышни, нередкие иностранцы. У входа в некоторые бары вовсе образовывались заторы из людей: Минск тусовался в штатном режиме.
К 23.00 ни один бар не думал закрываться. В некоторые вовсе только к полуночи хлынула основная масса народа. Причем одна из частых проблем Зыбицкой — недостаточное количество мусорок — уже давно решилась самими отдыхающими: когда емкость переполняется, гости Зыбицкой складывают мусор около урны. Все-таки блюсти чистоту города — у нас в крови.
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Ночью с 9 на 10 июня на тусовочную Зыбицкую заглянули представители нескольких государственных органов.
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