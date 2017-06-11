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Как прошли выходные на Зыбицкой после пятничного мониторинга властей - в 20 снимках

11.06.2017 21:59 — Разное | Tut.by  
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Мы писали о том, что ночью с 9 на 10 июня на тусовочную Зыбицкую заглянули представители нескольких государственных органов. AFISHA.TUT.BY прогулялась по самой тусовочной улице Минска после пятничных событий и посмотрела, как отдыхают жители и гости столицы.


Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

В субботу главным событием Верхнего города стало открытие сезона «Джазовых вечеров с Банком БелВэб». Концерт начался с выступления юного дарования — 7-летней белоруски Софии Курлович. На площади у Ратуши собрались тысячи минчан, которые пришли в том числе послушать талантливую пианистку.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ниже — на самой Зыбицкой — народа тоже было как всегда битком. Уличные музыканты в окружении толпы зевак, праздно шатающиеся юноши и барышни, нередкие иностранцы. У входа в некоторые бары вовсе образовывались заторы из людей: Минск тусовался в штатном режиме.


































К 23.00 ни один бар не думал закрываться. В некоторые вовсе только к полуночи хлынула основная масса народа. Причем одна из частых проблем Зыбицкой — недостаточное количество мусорок — уже давно решилась самими отдыхающими: когда емкость переполняется, гости Зыбицкой складывают мусор около урны. Все-таки блюсти чистоту города — у нас в крови.








Смотрите полный фотоотчет тут.

 
Теги: Минск
 
 
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Ночью с 9 на 10 июня на тусовочную Зыбицкую заглянули представители нескольких государственных органов.

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