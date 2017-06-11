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Выпускные в Витебске: местные звезды, агентства из Минска и столовые
11.06.2017 23:19 — Разное | Sputnik Беларусь
По словам корреспондента Sputnik, вечера выпускников в Витебске сильно отличались от школы к школе и полностью зависели от фантазии и бюджета родителей. Кое-кто полностью доверился агентствам, некоторые же решили все устроить своими силами, оставив на откуп профессионалам лишь проведение праздника.
Выпускникам СШ №44 к торжественной части праздника подготовили совершенно новую и необычную программу, в которой учителя и школьники исполняли вальс, танго и другие танцы со всего мира. Концерт так и назвали — "Выпускная кругосветка".
В этом году школа выпустила несколько профильных классов, среди которых есть и класс МЧС, поэтому на празднике были начальник пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь", подполковник внутренней службы Игорь Карцев, вместе со своим заместителем, подполковником внутренней службы Дмитрием Козыревским.
Разброс профессий, в которые хотят пойти выпускники, широк — от службы в МЧС и работы медиком до программирования и журналистики.
Если в СШ 44 решили обойтись практически собственными силами, организовывая неофициальную часть праздника, то в соседней с нею школе наняли специалистов из Минска, которые устроили вечер от А до Я.
Несмотря на то, что отмечать выпускные в этом году можно только в учреждениях культуры и образования, некоторые бывшие школьники и гимназисты решили организовать праздник, сняв для этого залы в столовых или даже целые базы отдыха.
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