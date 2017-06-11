Выпускные в Витебске: местные звезды, агентства из Минска и столовые

По словам корреспондента Sputnik, вечера выпускников в Витебске сильно отличались от школы к школе и полностью зависели от фантазии и бюджета родителей. Кое-кто полностью доверился агентствам, некоторые же решили все устроить своими силами, оставив на откуп профессионалам лишь проведение праздника.

Выпускникам СШ №44 к торжественной части праздника подготовили совершенно новую и необычную программу, в которой учителя и школьники исполняли вальс, танго и другие танцы со всего мира. Концерт так и назвали — "Выпускная кругосветка".

В этом году школа выпустила несколько профильных классов, среди которых есть и класс МЧС, поэтому на празднике были начальник пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь", подполковник внутренней службы Игорь Карцев, вместе со своим заместителем, подполковником внутренней службы Дмитрием Козыревским.

Разброс профессий, в которые хотят пойти выпускники, широк — от службы в МЧС и работы медиком до программирования и журналистики.

Если в СШ 44 решили обойтись практически собственными силами, организовывая неофициальную часть праздника, то в соседней с нею школе наняли специалистов из Минска, которые устроили вечер от А до Я.

Несмотря на то, что отмечать выпускные в этом году можно только в учреждениях культуры и образования, некоторые бывшие школьники и гимназисты решили организовать праздник, сняв для этого залы в столовых или даже целые базы отдыха.