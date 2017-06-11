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В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 11 человек
В Забайкальском крае перевернулся пассажирский автобус. Погибли более 10 человек, еще около 40 получили травмы,
11 июня в Петровск-Забайкальском районе съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший более 50 человек — паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского. Жертвами аварии стали 11 человек, еще около 40 пострадали.
По данным главы района Андрея Кузнецова, водитель автобуса, погибший в ДТП, вероятно, не справился с управлением, и транспортное средство слетело с насыпи высотой 25−30 метров. «Это сложный участок, поворот почти на 180 градусов. Кроме того, здесь шли ремонтные работы, было снято бордюрное ограждение, а предупреждающих знаков не было», — сказал Кузнецов.
Более 100 человек работают на месте аварии, спасателям пришлось деблокировать пострадавших, зажатых в искореженном автобусе, сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России. «Для ликвидации последствий происшествия привлекаются более 100 человек и 33 единицы техники», — говорится в сообщении МЧС России.
На место происшествия выехали травматологи, психологи. МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств ДТП. Следственный комитет по факту произошедшего начал доследственную проверку.
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В Забайкальском крае перевернулся пассажирский автобус. Погибли более 10 человек, еще около 40 получили травмы, сообщает ТАСС.
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