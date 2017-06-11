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"Питтсбург" второй год подряд выиграл Кубок Стэнли

12.06.2017 06:32 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты «Питтсбурга» второй год подряд выиграли Кубок Стэнли — главный трофей сильнейшей лиги планеты.

В финальной серии «пингвины» в шести поединках одолели «Нэшвилл», который впервые в своей 19-летней истории пробился в финал Кубка Стэнли.

«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 — Хорнквист (Шульц, Куниц, 58.25), 0:2 — Хагелин (Дюмолен, 59.46, в пустые ворота).

«Нэшвиллу» в шестом покинке финальной серии нужна была только победа, и счет был открыт всего за полторы минуты до конца третьего периода. Сделал это шведский форвард «Питтсбурга» Патрик Хорнквист, отыгравший в свое время 6 сезонов за «Нэшвилл» (2008−2014).

Хотя в начале второго периода судьи украли у "Нэшвилла" справедливый гол. Вратарь "пингвинов" Мэтт Мюррей не зафиксировал шайбу после броска шведа Филипа Форсберга, и Колтон Сиссонс в падении дослал снаряд в цель. Однако мгновением раньше прозвучал свисток судьи, который решил, что голкипер поймал шайбу.

А точку в нынешнем сезоне поставил еще один швед — Карл Хагелин, поразивший пустые ворота. Для него это третий финал Кубка Стэнли и второй трофей.

«Нэшвилл» впервые в нынешнем розыгрыше плей-офф проиграл дома в основное время (до этого было лишь одно поражение в овертайме в финале Западной конференции с «Анахаймом»).

«Питтсбург» второй год кряду выиграл Кубок Стэнли. Такое никому не удавалось в НХЛ на протяжении 19 лет, когда «Детройт» выиграл трофей дважды кряду (1997, 1998).

Итог финальной серии Кубка Стэнли

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 4:2 (5:3, 4:1, 1:5, 1:4, 6:0, 2:0)

«Питтсбург» в пятый раз стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992, 2009, 2016, 2017). Причем каждый раз решающий поединок «пингвины» выигрывали в гостях.

«Нэшвилл» добрался до финала Кубка Стэнли впервые в своей 19-летней истории выступления в НХЛ.

Самым ценным игроком Кубка Стэнли второй год подряд назван капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

 
 
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"Питтсбург" второй год кряду выиграл Кубок Стэнли. Такое никому не удавалось в НХЛ на протяжении 19 лет.

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