Microsoft разочаровала на E3 2017: новый Xbox есть, но игр для него нет

Главным анонсом конференции Microsoft на Е3 2017 стала новая консоль Xbox One X, которая появится в магазинах 7 ноября по цене в 499 долларов в США и 499 евро в Европе. Внутри у нее стоит 8-ядерный процессор с частотой 2,3 ГГц, видеокарта с 12 ГБ видеопамяти GDDR5 и жесткий диск на 1 ТБ. Получился своеобразный ПК среднего ценового диапазона, способный запускать игры в разрешении 4K. Есть лишь одна проблема: этих самых игр не так уж много.





На медиа-брифинге, по правде говоря, показали 42 игры, но, во-первых, часть из них также выйдет на PlayStation 4, а во-вторых, почти все они — далеко не самые красивые и технологичные проекты. То есть непонятно, ради чего нужно осенью нести Microsoft 500 долларов. Ради Minecraft в 4K? Наверное, консоль с мощностью в 6 терафлопс может запустить нечто более грандиозное.

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Из четырех десятков игр по-настоящему стоящих было всего несколько. На конференции показали

В игре неплохая графика, отличные погодные эффекты, много разных машин (даже гоночные грузовики есть), но все равно пока что она ощущается как аркада, но не как серьезный симулятор. А позиционируют ее именно как симулятор. Проверить это можно будет 3 октября 2017 года.

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Главным же сюрпризом оказался шутер Metro Exodus, который сильно похож на мифический S.T.A.L.K.E.R. 2. В игре станет больше открытых пространств, будет совсем мало катакомб и метро, ну и графика на уровне многих CG-трейлеров. Фанатам сюжетных шутеров будут в восторге.

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Полностью подтвердились слухи по поводу. Действие будет происходить в Древнем Египте, игра будет носить подзаголовоки выйдет на всех основных платформах 27 октября 2017 года. На конференции показали пятиминутное видео игрового процесса.

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В очередной раз Microsoft напомнила, что разрабатывает. В нем можно собрать команду друзей-авантюристов, снарядить корабль и отправится на поиски сокровищ. Иногда даже можно встретить других игроков и устроить настоящее морское побоище. Выглядит довольно забавно.

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Анонсировали. Это прямое продолжение игры 2015 года Ori and the Blind Forest, которая несмотря на свой волшебный внешний вид, была очень сложной игрой. Пройти ее до конца могли только самые терпеливые и ловкие игроки. Новая часть будет абсолютно такой же, что хорошо.

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В самом конце брифинга студия BioWare показала свою новую игру —. Это будет кооперативный экшен в открытом мире, где можно выполнять совместные задания и сражаться с агрессивными монстрами. Со стороны выглядит как Destiny, только без космического флера. Игра разрабатывается на движке Frostbite (на нем работает, например, Battlefield 1), поэтому уровень графики запредельный. Посмотрите сами.

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