Назван самый ценный игрок Кубка Стэнли-2017

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби назван самым полезным игроком Кубка Стэнли 2017 года.



Фото: nhl.com/ru

После завершения финальной серии с «Нэшвиллом» на Bridgestone Arena комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн вручил 29-летнему форварду второй в карьере «Конн Смайт Трофи». Для Кросби этот Кубок Стэнли стал третьим.

Видео: SPORTSNET

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В первый раз капитан «Питтсбурга» стал самым полезным игроком плей-офф в прошлом году.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, Кросби стал всего лишь шестым игроком в истории лиги, выигравшим более одного приза Конна Смайта. Голкипер Патрик Руа выигрывал его трижды, а Уэйн Гретцки, Майк Босси, Берни Пэрент и Марио Лемье (ныне являющийся совладельцем «Пингвинз») — по два раза.

Также Кросби стал всего лишь третьим игроком в истории, выигравшим «Конн Смайт» дважды подряд. В 1974 и 1975 годах в составе «Филадельфии» это сделал Пэрент, а в 1991 и 1992 годах — Лемье.

В плей-офф 2017 года Кросби забросил 8 шайб и сделал 19 передач в 24 матчах. Пропустив один поединок, он сумел вернуться в строй после сотрясения мозга , полученного в третьем матче с «Вашингтоном» во втором раунде Кубка Стэнли.



Фото: nhl.com/ru