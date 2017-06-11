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Назван самый ценный игрок Кубка Стэнли-2017
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби назван самым полезным игроком Кубка Стэнли 2017 года.
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В первый раз капитан «Питтсбурга» стал самым полезным игроком плей-офф в прошлом году.
Как отмечает официальный
Также Кросби стал всего лишь третьим игроком в истории, выигравшим «Конн Смайт» дважды подряд. В 1974 и 1975 годах в составе «Филадельфии» это сделал Пэрент, а в 1991 и 1992 годах — Лемье.
В плей-офф 2017 года Кросби забросил 8 шайб и сделал 19 передач в 24 матчах. Пропустив один поединок, он сумел вернуться в строй
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Также Кросби стал всего лишь третьим игроком в истории, выигравшим "Конн Смайт" дважды подряд.
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