«Они убрали пограничников, а таможенников штат не увеличили. Один и досматривает и оформляет. Подумай сам теперь насколько мы быстро границу проходим?», — жалуется дальнобойщик с 26-летним стажем Геннадий. Мужчина ночью приехал в Польшу на загрузку, ближе к ночи заехал в пункт пропуска с польской стороны. В Беларусь он приехал 8 июня рано утром. Поэтому об эксперименте в Козловичах Геннадий рассказывает долго, подробно и с матами.





С 1 июня по 1 сентября таможенники в международном автодорожном пункте пропуска «Козловичи» выполняют часть функций пограничников. В частности, проверяют документы, проводят санитарно-карантинный контроль и осуществляют некоторые другие функции, за которые ранее отвечали пограничники. Главная цель эксперимента — сократить время пребывания на границе и, соответственно, ускорить товарооборот.

«Новый механизм работы позволит реализовать принцип „одно окно“: все документы представляются должностному лицу таможни, при этом сокращается время на осуществление контрольных процедур в пункте пропуска и исключается дублирование отдельных функций», — рапортует сайт Брестской таможни.





Помимо сотрудников брестской таможни, невольными участниками эксперимента стали дальнобойщики, которые пересекают границу в пункте пропуска «Козловичи». И если официальные лица пока с оценками не спешат, то водители автопоездов уже сформировали свое мнение об инициативе.

— «Одно окно», говоришь? Ох там и много бегать надо было. Целых 10−12 метров пройти от машины к будке. Лучше бы этого эксперимента не было. <…> Раньше проходил границу за час, теперь за пять. <…> Я тебе так скажу: «Граница на замке». Наши работают — поляки не работают. Поляки работают — наши нет. Сколько здесь езжу, всегда так было. Нет, вру. Раньше, когда не было компьютеров, были амбарные книги. Вот тогда границу быстро проходили. Как таможенник может проводить паспортный контроль? Сюда едешь, один таможенник досматривает на каналах, потом садится на место погранца и оформляет паспортный контроль. Раньше на канал заехал, таможенник тебя проверил, за две секунды прошел паспортный контроль и поехал, — объяснил водитель большегруза Геннадий.

Таможенников жалко

Дальнобойщик Сергей из Бреста 8 июня оформлялся на складе временного хранения. Сам ночью пересек границу в Козловичах и успел оценить все прелести нововведения.

— Они (сотрудники таможни — TUT.BY) еще не в теме и из-за этого получается долгое оформление. Но, думаю, они втянутся и будет быстрее. Единственно, жалко таможенников. На них все повесили: и за транспортников дозвола отмечают, еще и паспортный контроль — за пограничников. Пограничники ходят, как сторожа. Больше ничего не делают. Таможня их гоняет к себе на консультации.





Как отмечает собеседник, единственный пока плюс — это то, что раньше, когда функций у таможни было меньше, у должностных лиц была возможность «немного отдохнуть».

— Могли долго смену менять, например. Сейчас такого нет. Они должны досмотреть, оформить, проверить паспорта, дозвола. Они носятся от машины к машине. На перекур времени нет. А перевозчикам от этого эксперимента пока только задержки.

По словам Сергея, 6 июня ехал в Польшу на пустой фуре. Около 16.30 заехал в Козловичи и только в 23.30 прошел белорусскую и польскую границы и выехал на другую сторону пункта пропуска.

— То есть четыре часа на пустой фуре я оформлялся. Такого не бывало никогда. Обычно полтора часа максимум было. Ну два часа, если на пересменку попался. Раньше заехал в пункт пропуска, пограничник зарегистрировал машину. Дальше едешь на канал, таможенник досматривает, оформляет, переходишь в другой модуль, оформляешь паспорт и все, уезжаешь. А сейчас заезжаешь в пункт пропуска, пограничник регистрирует, к каналам подъезжаешь, таможенник тебя досматривает, оформляет, а потом поворачивается к другому компьютеру и оформляет паспортный контроль. Для нас мало что изменилось, но сам процесс стал дольше.





Некоторые транспортники высказали мнение, что не мешало бы добавить таможенникам в Козловичах не только функций, но и сотрудников. Однако Сергей считает, что и действующего штата достаточно, чтобы справляться со своими обязанностями.

— В Польше при этом же потоке гораздо меньше времени.

Сделали бы так, как в Польше

Водитель Анатолий стоит в очереди на въезд на склад хранения. Границу в пункте пропуска Козловичи он проходил около недели назад в первые дни работы эксперимента. По его впечатлениям, «работать стало проще, но немного дольше».

— Раньше надо было пройти оформление, а потом еще на паспортный контроль бежать, ходить от окна к окну. Сейчас уже этого нет. Для нас удобно, что не нужно бегать по пункту пропуска. Другое дело, что по времени немного дольше стало, — рассказал собеседник.





Перед тем, как начать эксперимент в Козловичах Брестская таможня изучила опыт совмещения функций таможенного и пограничного контроля в Финляндии. Анатолий в Финляндии не был. Ездит в основном в Западном направлении. Зато смог детально изучить опыт польских таможенников и с готовностью им делится:

— Сделали бы так, как в Польше. Заехал на канал и едешь: одно окно — паспортный контроль, подъехал дальше — другие документы подал, проехал еще — следующую операцию выполнил. А то бегаешь туда-сюда…



