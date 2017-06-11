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Минтруда: "минималку", стипендии и пособия по безработице за май не будут индексировать

12.06.2017 08:23 — Разное | Tut.by  
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Индекс потребительских цен за май не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра — к январю нынешнего года. Поэтому минимальную зарплату и денежные доходы населения не будут индексировать, сообщили в Минтруда.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За май не будут индексировать зарплаты госслужащих и приравненных к ним лиц, пособия по безработице, стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, которых направили на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт.

Денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений также не будут индексировать.

Минимальная зарплата, установленная с 1 января в размере 265 рублей, за май тоже не индексируется.

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Индекс потребительских цен за май не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра - к январю нынешнего года. Поэтому минимальную зарплату и денежные доходы...

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