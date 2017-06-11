Сам термин «виктимблейминг» знаком немногим, хотя с его проявлениями в повседневной жизни мог сталкиваться любой из нас. Самый простой пример: вы стали жертвой вора в общественном транспорте, а ваши знакомые, услышав об этой истории, говорят, что вы сами виноваты в случившемся, потому что положили кошелек в задний карман брюк. У этого явления много видов и форм, однако чаще всего о нём вспоминают тогда, когда речь заходит о сексуальном и домашнем насилии.

На русский язык это слово переводится как «обвинение жертвы». Если давать ему определение, то звучать оно будет примерно так: виктимблейминг — это перенесение ответственности с лица, совершившего правонарушение, на его жертву. Обвинение жертвы в том, что именно ее необдуманные действия привели к преступлению против ее жизни, здоровья или имущества.



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Причины появления

В основе психологии виктимблейминга лежит человеческая потребность в вере в справедливый мир. Подсознательно нам хочется дистанцироваться от неприятной ситуации и убедить себя в том, что с нами такого бы никогда не случилось. Маркируя или обвиняя жертву, мы как бы противопоставляем её себе — «я не похожа на неё, я никогда бы так не поступила, и со мной такого бы не случилось». Нам спокойнее жить в мире, где неприятности случаются лишь с теми, кто их заслужил, а не в том, где жертвой может стать совершенно любой.

Согласно печальной статистике, жертвами сексуального насилия могут стать и мужчины, и женщины, и дети любого возраста, национальности, вероисповедания и социального класса. Это случается как в сельских районах, так и в малых и больших городах. По данным министерства юстиции США, в Америке каждые пять минут происходит изнасилование или его попытка.

Несмотря на это, в обществе до сих популярны стереотипы о том, что жертвами изнасилования чаще всего становятся лишь женщины определённого типа поведения. «Шла ночью по тёмному переулку? Надела слишком короткое платье? Пришла в бар одна?» — у виктимблеймеров на все эти вопросы ответ один - «сама виновата». Если женщина не придерживалась определённых правил поведения, то факт насилия над ней воспринимается вполне лояльно. Причём унижает такой подход не только женщин, которым во избежание изнасилования, видимо, надо соблюдать определённый дресс-код, а заодно и комендантский час, но и мужчин, которых он представляет как абсолютно не способных на самоконтроль субъектов, движимых лишь сексуальным инстинктом. В то время как люди, в отличие от животных, вполне в состоянии контролировать свои действия и сексуальные желания. Так что насилие в данном случае обусловлено, скорее, агрессией, враждебностью и стремлением к власти и контролю.

Что такое культура изнасилования?

В теории феминизма виктимблейминг — часть культуры изнасилования. Культура изнасилования — окружающая среда, в которой сексуальное насилие распространено и нормализовано в СМИ и массовой культуре. Культура изнасилования прогрессирует с помощью женоненавистнического языка и юмора, объективации женских тел (восприятия человека как неодушевленного объекта для чужого сексуального удовлетворения) и гламуризации сексуального насилия, таким образом формируя общество, которое игнорирует права женщин и их безопасность.

Именно культура изнасилования порождает совершенно дикие мифы о том, что женщины, подвергшиеся насилию, сами априори аморальны и что с нормальными людьми такое не происходит. И это в то время, когда социологические исследования уже давно кричат об обратном. Ведь в 80% случаев насильник — это тот, кого жертва хорошо знала ещё до случившегося. Ещё один яркий факт — сексуальное посягательство может произойти где угодно и когда угодно. Большинство нападений происходят не в тёмных переулках, а в местах, которые принято считать безопасными: дом, машина, офис. К слову, мужчины тоже становятся жертвами сексуального насилия. В США статистические данные указывают, что каждый шестой мужчина подвергался сексуальному нападению или его попытке.





Примеры проявления культуры изнасилования:

Обвинение жертвы («Она сама этого хотела/добивалась!») Оправдание сексуального посягательства («Мужчины есть мужчины») Терпимое отношение к сексуальному домогательству Подробное исследование одежды жертвы, её психического состояния, мотивов и истории (яркий пример — серия выпусков о Диане Шурыгиной в программе «Пусть говорят») Определение «мужественности» как доминирующей и сексуально агрессивной черты Определение «женственности» как покорной и сексуально пассивной черты Предположение, что мужчины не бывают изнасилованными или что только «слабые» мужчины подвергаются сексуальному насилию Отказ отнестись к обвинениям в изнасиловании серьезно Навязывание женщинам правил, которые якобы необходимо соблюдать, чтобы не подвергнуться насилию

Чем опасна такая психология?

Согласно данным социологических исследований, лишь 16% от общего числа жертв сексуального насилия подают заявления в правоохранительные органы. Такая статистика актуальна и для западных, и для постсоветских стран. Причина всё в том же виктимблейминге и маргинализации пострадавших. Жертва заранее знает, что подвергнется критике и осуждению общества, а потому предпочитает молчать. Этим в свою очередь пользуются насильники, чувствующие свою безнаказанность. Насилие — это всегда выбор злоумышленника, а не ошибка жертвы. Но пока в обществе принято считать по-другому, преступники будут избегать ответственности за свои действия, а значит, и число преступлений будет только увеличиваться.

Как противостоять культуре изнасилования?

Избегайте использования языка, который унижает женщин Выскажитесь, если вы слышите, как кто-то высмеивает жертв сексуального насилия или упрощает ситуацию (к примеру, использует печально известный мем «на донышке») Если человек признаётся вам в том, что стал жертвой сексуального насилия, отнеситесь к его словам серьезно и поддержите Критически анализируйте сообщения СМИ о женщинах, мужчинах, отношениях и насилии Уважительно относитесь к личному пространству других людей даже в повседневных ситуациях Помните, что ответственность за свои действия всегда несёт злоумышленник

У насилия нет и не может быть никаких оправданий. Стиль одежды и поведения — это личный выбор каждого человека. Никто не заслуживает того, чтобы стать жертвой изнасилования, и уж тем более ни одна женщина или мужчина не станут намеренно этого добиваться. К сожалению, мы живём в мире, где от подобного не защищен никто, так что прежде чем проводить черту между нормальными «нами» и плохими «другими», попробуйте поставить себя на место жертвы, которая вместо сочувствия и понимания, как правило, сталкивается с обвинениями и оскорблениями в свой адрес.