Приплыли! Куда река Ислочь леди-босс - 2017 занесла

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LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банка представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

— Единственное, от чего не сумел их уберечь, так это от оверкилей (опрокидывание судна вверх дном. — Прим. ред.), — делится впечатлениями от работы с участницами «Леди Босс — 2017» Андрей Михайлов, основатель, учредитель и руководитель праздничной компании «AH-2» Праздники в воздухе, на суше, на воде. — А так все получилось! Главное, что все девушки сумели насладиться красотой белорусской природы и отвлечься от повседневных забот! Думаю, экшена и драйва хватило всем!

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И с Андреем не поспоришь! Ведь именно так, захватывающе и эмоционально, прошел самый спортивный этап проекта «Леди Босс — 2017» «Амазонки». 12 успешных бизнесвумен страны совершили 25-километровый сплав на байдарках по реке Ислочь!













Такое испытание на прочность проект готовит не первый раз, но с каждым годом маршруты становится все длиннее, а реки извилистее.

— По Ислочи я обычно советую сплавляться тем, кто уже раза 2−3 сидел в байдарках. Однако оргкомитет «Леди Босс» убедил меня, что участницы проекта справятся! — вспоминает Андрей Михайлов.

И не обманули! До финиша сами (что немаловажно) добрались все леди! Однако прежде чем ступить на берег, узнаем, как боролись с водной стихией бизнесвумен.









Начиналось все, как полагается, с инструктажа. Ребята компании «AH-2. Праздники в воздухе, на суше, на воде» быстро ввели в курс дела бизнес-леди, рассказали о самых важных пунктах техники безопасности:

запрещается вставать в полный рост во время движения байдарки; необходимо соблюдать аккуратность при посадке и высадке (все нужно делать в полуприседе); нельзя капитану и матросу вместе наклоняться на один борт.

Так, самые успешные бизнесвумен страны покоряли реку Ислочь. Каждая двойка работала настолько слаженно и уверенно, что никто бы не догадался, что они новички в этом деле!









Поваленное дерево? — Обойдём! Бурное течение? — Поднажмем! Мель? — Доплывем! Внутренний стержень — штука такая, проявляется во всём!









Женский, душевный подход у настоящих леди проявляется во всем: «Как бы соседку по речной трассе не задеть, кувшинку не сбить» — переживали девушки.



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Преодолеть любые препятствия участницам проекта помогла артезианская вода « AURA » с уникальным минеральным составом.

— Слаженная работа, взаимопонимание на невербальном уровне и взгляды, устремленные вдаль, — вот как бы я описала большую команду байдарочниц «Леди Босс — 2017», — рассказала Юлия Мякинко, ведущая и организатор мероприятий, основатель компании «E&T Group» .

Именно Юля и ее команда «перехватили» наших леди за 200 метров до финиша. Для чего? А чтобы еще раз убедиться в целеустремленности и бойцовской хватке бизнес-леди. Итак, очередной проверкой стал зорбинг. Самые смелые забрались в шар и преодолели в нем необходимую дистанцию! Вот он, берег! Вот она победа, пусть и условная, пусть и сама над собой!













Куда же на природе без сытного обеда? Как выяснилось, вода забирает не только отрицательные эмоции, но и силы! Однако замечательные кулинары школы Le Gourmet быстро возобновили этот растраченный ресурс.

— Меню я продумывала тщательно. Утром участниц нужно было зарядить, но не перекормить, поэтому кукурузная каша с колбасками-гриль была оптимальным вариантом. И конечно же, овощи — без них никак.

На обед девушек нужно было не просто накормить, но и согреть. Поэтому куриный бульончик был очень кстати. А что может быть вкуснее на свежем воздухе, чем мясо и овощи на гриле?! Ну и конечно, выпечка от нашего ведущего повара Елены Малибошко. Судя по отзывам, морковные кексы и булочки с корицей понравились всем! — рассказала о меню «спортсменок» Светлана Кольцова, директор по развитию кулинарного пространства Le Gourmet .









— Мы решили еще немного посмотреть, насколько леди-босс умеют работать в команде. Для этого выбрали игры, которые точно покажут, готовы ли девушки забыть о своем статусе руководителя ради общей цели, - пояснил суть нового задания Андрей.

Так, участницам проекта пришлось «выучить» семафорную азбуку, справиться с игрой «Командный навигатор» и поломать голову над танграмом. Кстати, именно танграм больше всего увлек бизнесвумен! Девушки ни в какую не хотели сдаваться! Вот это характер — характер босса!

















— Эти 4 часа, пока леди покоряли Ислочь, для нас, «болельщиков», пролетели незаметно! А все потому, что наблюдать за работой бизнесвумен было сплошным удовольствием! Уверена, этот этап проекта еще раз подтвердил, что именно за такими смелыми, креативными и уверенными в себе женщинами будущее нашей страны! Женщинами, которые, как в той старой доброй фразе, в горящую избу войдут, коня на скаку остановят! И, главное, сделают это с умом! — подытожила Юлия Мякинко.









— А я понял одно: преодоление трудностей, будь то бизнес или бурная река, — жизненное кредо леди-босс. Сложности их закаляют, заставляют двигаться вперед! А еще важно, с каким азартом и настроением они ко всему подходят и как искренне радуются маленьким победам! — добавил Андрей Михайлов.



Преодолеть любые препятствия участницам проекта помогла артезианская вода « AURA » с уникальным минеральным составом.



Быстро и комфортно до места «испытания» ответственных за этап «Амазонки» помог доставить ООО Автомобильный дом «Энергия-ГмбХ» .





А тем временем девушки стали собираться переезжать в место ночлега. Как и полагается настоящим байдарочникам, леди готовятся спать в палатках.

— Дамы, у нас ЧП: укус змеи. Кто знает, как вести себя в таких случаях? Что делать? Есть у кого медицинское образование? - ошарашила всех новостью Юля.

Пострадавшим оказался член команды компании «E&T Group». Укус пришелся на ногу. Парню становилось все хуже.

— Надо вызвать скорую!

— Высосать яд!

— Прижечь чем-нибудь!

— Очистить рану!

— Наложить повязку! — наперебой предлагали дамы. Однако не время «теряться», нужно принимать решение! Больного везут в больницу!





— Всю дорогу, до ночлега, леди не могли успокоиться! Разговоры только и были что о пострадавшем. Знали бы дамы, что это розыгрыш… — говорит Андрей.

И леди узнали об этом, когда увидели живого и невредимого, улыбающегося «больного» около оздоровительного комплекса «Ислочь-парк» . И это двойной «удар»: пострадавший не пострадал, палатки оказались не палатками! «Вот так интриганы! — бросали леди-босс. — И это ж надо все так ловко провернуть».









Однако и на этом день испытаний не окончился. Чтобы получить заветные ключики от шикарных апартаментов «Ислочь-парка», леди пришлось нырять в бассейн! «Ну и неуемная фантазия у оргкомитета» — говорили участницы. А никто и не говорил, что будет легко! И к тому же скучно! Так, самыми смелыми оказались Наталья Гулак и Елена Симончук, кто и добыл «пропуска» для всех леди-босс.

Надежда Ручанова, директор ActiveCloud (ООО «Активные технологии»):

— Этап «Амазонки» прошел великолепно, была потрясающая погода. Я веду активный образ жизни, но в этом виде спорта я попробовала себя впервые. Спасибо организаторам за то, что они открыли его для меня. Во-первых, изумительная белорусская природа, во-вторых, это особое состояние, когда ты плывешь в лодке, оглядываешься по сторонам, любуешься… Не знаю, буду ли я еще в дальнейшем заниматься этим усиленно, но я однозначно хотела бы повторить этот опыт.

Хочу сказать огромное спасибо моему напарнику Игорю, сотруднику Альфа-банка, который профессионально и синхронно со мной плыл и благодаря которому это маленькое путешествие было легким.

Отдельно надо отметить «Ислочь-парк». Мы уже отдыхали в этом месте, даже проводили там корпоратив. А на сей раз, на следующий день после «Амазонок», я воспользовалась услугой массажа и была в хорошем смысле впечатлена, потому что массаж после байдарок — как раз то, что надо!

Катерина Левченко, сооснователь OrangeProcess :

-Это был мой первый сплав на байдарках. Сказать, что мне понравилось, — это не сказать ничего. Потрясающая природа, Ислочь — река действительно невероятной красоты.

Мой партнер по байдарке — Ирина Тарасевич. Люблю ее (улыбается). Мы достаточно быстро сработались, и плыть нам было легко. Наш маршрут составлял 25 км. Было много коряг, скрытые водой камни, даже один раз намек на водопад — так что необходимо уметь маневрировать. 2 раза мы могли перевернуться, но все обошлось. Хотя последний раз нас сильно накренило на камне и мы зачерпнули воды. Дальнейший сплав проходил в мокрых легинсах, хорошо, что это были финальные километры (улыбается).

Кроме прекрасной организации нам невероятно повезло с погодой: было солнечно и безветренно. Поэтому мокрая одежда быстро высохла (улыбается).

Я с удовольствием организую корпоративный сплав на байдарках для нашей команды OrangeProcess.

Елена Симончук, совладелец, директор компании Cleanny (уборка домов и квартир):

— Байдарки прошли очень круто. Во-первых, Ислочь — интересная река, с множеством поворотов, препятствий, по таким рекам ходить лучше всего. Я хожу на байдарках с 2001 года и ни разу не переворачивалась. А тут нас с Аллой Кашкан, у которой это был первый поход, а у меня сто первый, засосало под корягу. Вот так я впервые перевернулась. Зато покупалась — лето все-таки (улыбается).

Во-вторых, организация. Все было продумано: нас вкусно кормили, мы были в безопасности с опытными инструкторами, нам устраивали настоящие испытания, а под занавес отправили сюрпризом в «Ислочь-парк». Все участницы были очень рады этому, потому что настроились ночевать в палатках с комарами.

В-третьих, в компании леди-босс всегда весело. И мы точно повторим это увлекательное путешествие.

Юлия Забабуха, генеральный директор компании СП «Унибелус» ООО :

— Передать красоту природы и ощущения от сплава на байдарках словами очень сложно — получается как-то однобоко и не красочно! Для меня это был первый опыт, и впечатления били ключом. Такой красоты я действительно никогда не видела: исполинские яркие папоротники, сосновая роща, как на полотнах Шишкина, пение птиц и всплески весел по воде…

А чего стоили привалы с потрясающим завтраком и обедом на свежем воздухе от чудесных девушек из школы Le gurmet!

Гармоничным завершением вечера стала прогулка по волшебному лесу с хрустальным воздухом. Уверена, этап «Амазонки» останется в сердце каждой леди!

Наталья Бураковская, Адвокатское бюро Parada+partners, партнер, адвокат:

— Несмотря на то, что я не была в лодке физически, а только в своих мыслях, она оказалась в самых надежных руках — Надежды Ручановой. Мне оставалось только направлять свои позитивные мыслеформы и болеть за нашу лодочку. А уж порадоваться за то, что байдарка финишировала первой, я смогла со всеми вместе в полном объеме! Спасибо Игорю, нашему лучшему рулевому! И всей команде за атмосферу праздника, лета и красоты. Я влюбилась в реку Ислочь, в места, куда хочется возвращаться снова, и уверена, что это произойдет. Вообще, я готовилась ночевать в палатке и даже под открытым небом. Чего уж там скрывать — организаторы нас держат в тонусе. Но совсем не ожидала, что окажусь в «Ислочь-парке» — совершенно потрясающем месте в сосновом лесу да еще и со SPA-процедурами и моей любимой косметикой Comfort Zone! «Ислочь-парк» теперь тоже в списке адресов, где я буду отдыхать с огромным удовольствием.

— Новый этап стал новой возможностью для участниц показать, как они работают в команде («двое в лодке» — уже команда) и как справляются с самыми неожиданными, порой даже экстремальными ситуациями. Один из самых активных и непростых этапов приблизил к ответу на вопрос, который задают себе все, кто внимательно наблюдает за проектом: так какой же должна быть леди-босс? Ответ — разной. Такой, какой требуют быть обстоятельства в каждый конкретный момент времени — чтобы «проплыть» через все жизненные перекаты, мели, надводные и подводные камни. И при этом — со «стержнем» и силой характера, чтобы даже самые большие волны на открытой воде были не страшны, — отметила Елена Касперович, главный специалист по связям с общественностью Альфа-Банка.

— Байдарочный сплав — непростое испытание для участниц. С одной стороны, очень интересное и захватывающее приключение, а с другой — серьезная физическая нагрузка и командная работа. С учетом того, что участницы совсем по-разному подготовлены, многим не так просто удалось справиться с испытанием: были и перевороты, и жалобы на то, что больше не хочется продолжать. Как бы ни было сложно, участницы знали, как можно поддержать силы с помощью артезианской питьевой воды AURA. Поэтому в итоге все получилось, — прокомментировала самый спортивный этап проекта Ольга Клименкова, ведущий бренд-менеджер ОАО «Лидское пиво» .

— Байдарки — это просто уникальный опыт работы в команде из двух человек. Если понимаешь друг друга с полувзгляда, полувздоха, то байдарка движется тихо, плавно и точно по маршруту.

Вокруг такая красота! Тихий плеск весел, солнце просвечивает сквозь листву наклонившихся над речушкой деревьев. Крутые берега излучины обнажают песчаные склоны, на которых возвышаются потрясающей красоты сосны. Шишкин отдыхает! А ароматы! Благоухание хвои смешивается с запахом цветущих лугов, птицы поют, потеряв голову от счастья!

И вот в таком райском месте нам довелось пройти 25 километров! Честно говоря, с удовольствием и неоднократно готова пройти тот же маршрут с командой компании «АН-2». Настоящие профи!

Хоть и довелось окунуться и потом сохнуть в отеле «Ислочь-парка», но все это — мелочи! Вещи были предварительно упакованы в водонепроницаемые мешки. И это здорово выручило (улыбается). А блаженный отдых в SPA отеля не позволил простудиться.

Если вдруг кто-то тихо подойдет и вкрадчиво предложит: «Вер, на байдарках пойдем?», ни минуты не колеблясь громко закричу: «Да!»

Валентина Неизвестная, управляющий партнер ООО «РСМ Бел Аудит» :

— Не скажу, что это было для меня каким-то невероятным испытанием, так как я сплавлялась по рекам Беларуси на байдарках. Я получила в очередной раз удовольствие от красоты природы! Испытала много позитивных эмоций от общения со всеми участницами в такой непринужденной обстановке. Мне очень повезло с напарником по лодке Екатериной Варгановой, она просто супер! Спасибо ребятам из Альфа-Банка, их присутствие придавало колорит компании из 12 девушек (улыбается). Огромное спасибо «Ислочь-парку» за приятный отдых после такого нелегкого физически дня. Это было просто волшебно для меня!

Ольга Гринкевич, генеральный директор/соучредитель сети багетных мастерских «БелБагетМастер» — www.baget.by :

— Я не думала, что байдарки - это так здорово. Мне представлялось, как нам с Юлией придется изо всех сил грести, чтобы прийти первыми. Однако оргкомитет дал посыл: нужно просто наслаждаться красотой и спокойствием природы. И действительно, с воды река Ислочь местами напоминала дикие леса Амазонки. Когда я увидела первое поваленное дерево на нашем пути, подумала: «Почему организаторы не убрали преграду?». И только потом, когда начинаешь работать в тандеме со своим напарником и чувствовать направление движения, понимаешь, что со всем можешь и хочешь справляться сам!

Особенно приятно было после такого путешествия попасть в шикарное место отдыха «Ислочь-парк». Как здорово, что рядом с Минском появляются такие райские уголки!

Алла Кашкан, учредитель, заместитель директора группы компаний ООО «Арт-тем» (газовое отопительное оборудование), «Служба ремонта и монтажа котлов»:

— После байдарочного этапа эмоции описать очень сложно — их очень много, и все они разные. Это и потрясающая природа родной страны, извилистая и немного своенравная Ислочь, пение птиц, ласковое солнышко, раскидистые ивы и даже водопады. Это и атмосфера командного духа, которая не позволяет просто плыть по течению, а заставляет прилагать усилия и маневрировать между корягами. Это и самодисциплина — надо грести! Отличное настроение сопровождало всех участников на протяжении всего этапа.

Но самый большой и приятный сюрприз нас ждал после сплава — мы все дружной компанией отправились на ночлег в фешенебельный «Ислочь-парк».

Я впервые в жизни попала на байдарочный сплав и поняла, что это потрясающий командообразующий инструмент. Мои сотрудники еще не знают, но, похоже, их ждет небольшое приключение.

— Я предполагала, что этап «Амазонки» будет очень интересным, но этот день превзошел все мои ожидания! Это было весело, увлекательно, интересно! Чудесная погода, красивейшие места, потрясающая компания! На сплаве я оценила и командную работу, и сплоченность всей нашей группы. Отличный уровень организации позволил нам получить максимум удовольствия от этого мероприятия. Мне настолько понравилось, что вместе с девочками мы уже собрались на ночные сплавы вместе с компанией «АН-2». И, конечно, порадовал приятный сюрприз от организаторов — вечерний отдых в моем любимом «Ислочь-парке»!

— Участницы проекта «Леди Босс» не первый год сплавляются на байдарках. Это уже стало одним из обязательных этапов конкурса, и, уверена, добрая традиция покорения водной стихии будет продолжаться! Ведь только в таких условиях можно проверить, насколько леди доверяют друг другу, умеют ли понимать «боевую подругу» без слов. А как проявляется здесь сила воли и выдержка! Нам важно, чтобы леди раскрывались с разных сторон, причем как для поклонников проекта, так и для самих себя. И подобный формат этапа позволяет сделать это в полной мере! — подытожила Светлана Зере , руководитель проекта «Леди Босс».

За ужином леди вспоминали самые яркие моменты этапа «Амазонки». Кто-то из участниц отметил, что именно такие непредсказуемые страницы конкурса научили их всегда брать с собой платье и помаду. «Кто знает, куда нас заведет фантазия организаторов конкурса! Лучше быть готовыми ко всему! Ездили мы уже один раз на отдых в загородный комплекс, а попали в глухую деревушку без еды и воды! — смеялись дамы. Вот она, женская предусмотрительность!

— Всегда знал, что наши женщины не только красивые, но и умные. Проект «Леди Босс» в очередной раз только подтвердил это. Я с большими интерсом слежу за шагами участниц в конкурсе и, надо сказать, даже переживаю. Настолько родными и близкими по духу они кажутся! На pre-party «Леди Босс», которая проходила в феврале на территории «Ислочь-парка», меня поразило, насколько разные личности смогли сплотиться и создать теплую, дружескую атмосферу! Это дорогого стоит!

Что касается этапа «Амазонки», то идея распахнуть двери «Ислочь-парка» перед главными бизнесвумен страны этого года возникла сразу, как только узнал, что сплав на байдарках будет проходить возле нашей территории. Не могли же мы отдать на растерзание комарам наших милых леди (улыбается). Перед ужином дамы посетили водно-термальный комплекс. Надеемся, это помогло им расслабиться после нелегкого дня, — рассказал Денис Бежок, управляющий оздоровительным комплексом « Ислочь — Парк ».









Приятный вечер в стенах душевного «Ислочь-парка» проходил в дружеской атмосфере. За столом дамам рассказали о Ракове. Агрогородок расположен на берегу реки Ислочь, у него интересная история. Например, в 1921 — 1939 годах Раков называли столицей контрабандистов. Больше всего, как оказалось, об этом населенном пункте знает Юлия Забабуха. Ей как победителю игры «Верю/не верю» была вручена книга Сергея Песецкого «Любовник Большой Медведицы». Автор сам когда-то жил в Ракове и рассказывает о городке от первого лица.

Представители Альфа-Банка, 4 смелых парня, тоже получили подарок за свою активность. Ребятам нужно было из подручных средств создать предмет гардероба, который запатентовала уроженка Ракова Ида Каганович в 1930 году в США. Парни сделали шляпу, корсет и бюстгальтер. Последний вариант оказался верным! Надо отметить, что сотрудники Альфа-Банка очень творческие люди. За смекалку и изобретательность они получили сертификат на участие в квесте по мотивам романа Песецкого «Любовник Большой Медведицы», который пройдет в рамках II фестиваля культур «Ракаўскі фэст». Кстати, сертификат обещали доставить в главный офис банка настоящим контрабандистом.

Ольга РАЧКО, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление», победительница «Леди Босс — 2015»: — Приятно вспомнить, как в 2015 году мы вместе с участницами конкурса ходили в поход. Для многих это был экстрим и новые ощущения, которые девушки вряд ли бы испытали вне проекта. Эмоции и азарт буквально захлестывали нас!

Надеюсь, в этом году бизнес-леди получили такое же удовольствие. Для сплава был выбран «диванный» маршрут протяженностью 25 километров. Поэтому у опытных туристов (которые, к слову, есть среди участниц) сложностей не возникло. Однако для новичков сплав стал настоящим испытанием. Но все девушки справились на «отлично»!

Приятно видеть, как повезло «Леди Босс» с участницами в этом году. Такие активные, азартные и открытые всему новому — эти девушки делают честь белорусскому бизнесу. С них можно и нужно брать пример! Валерий ПАПАКУЛЬ, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»: — Здорово, что этапы проекта такие разнообразные! Именно это позволяет раскрыть участниц с разных сторон. Сплавляясь на байдарках, леди предстали перед нами волевыми и смелыми, на благотворительном вечере мы увидели девушек щедрыми и заботливыми, светский ужин подчеркнул их утонченность и элегантность. Уверен, что каждая страница конкурса важна!

Финал совсем скоро. Надеюсь, на этапе «Амазонки» дамы смогли прочувствовать всю мощь природы и набрались сил перед последними рывками. Пожелаем удачи и спортивного терпения леди-босс — 2017!

Организаторы проекта выражают благодарность за помощь в проведении этапа праздничной компании «AH-2» Праздники в воздухе, на суше, на воде.





Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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