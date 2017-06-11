|
В Беларуси стартует ЦТ: хотят ли абитуриенты поступать на филологию
12.06.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Желающих учиться на всех специальностях филологического факультета БГУ в нынешнем году, как и ранее, может быть достаточно много, отметил собеседник Sputnik. Факультет предлагает абитуриентам широкий выбор специальностей, это русская филология, белорусская, романо-германская, славянская, классическая и восточная, в частности, китайская.
Что касается русской филологии, то интерес к этой специальности всегда был достаточно большим, поскольку подготовка идет по "сдвоенной специальности", уточнил декан факультета.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Одна часть этой специальности дает возможность заниматься педагогической деятельностью, в связи с этим мы записываем в диплом квалификацию "преподаватель русского языка и литературы". Вторая часть имеет прикладное значение, мы готовим литературно-редакционных сотрудников, и есть еще другие направления — русский как иностранный, деловая коммуникация, компьютерная лингвистика", — рассказал Ровдо.
По словам собеседника, компьютерную лингвистику в настоящее время действительно необходимо изучать отдельно. Компьютерный язык значительно влияет на речь современной молодежи. Кроме того, в различных IT-компаниях сейчас вместе работают программисты и филологи.
"Любой компьютерный продукт — это, в первую очередь, текст. А с текстом работают филологи. Поэтому это и переводные словари, и национальные корпусы текстов — русского, белорусского и других, и много другой компьютерной продукции, которая создается программистами и филологами", — рассказал Ровдо.
Как ранее сообщал Sputnik,
Беседу с доктором филологических наук, деканом филологического факультета Белорусского государственного университета Иваном Ровдо слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Насколько популярны филологические специальности у белорусских абитуриентов, на радио Sputnik Беларусь рассказал доктор филологических наук, декан филологического...
|
Архив (Разное)
Комментарии