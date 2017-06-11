В Беларуси стартует ЦТ: хотят ли абитуриенты поступать на филологию

Желающих учиться на всех специальностях филологического факультета БГУ в нынешнем году, как и ранее, может быть достаточно много, отметил собеседник Sputnik. Факультет предлагает абитуриентам широкий выбор специальностей, это русская филология, белорусская, романо-германская, славянская, классическая и восточная, в частности, китайская.

Что касается русской филологии, то интерес к этой специальности всегда был достаточно большим, поскольку подготовка идет по "сдвоенной специальности", уточнил декан факультета.



© Sputnik / Виктор Толочко ЦТ по белорусскому языку напишут сегодня 28,5 тысяч абитуриентов

"Одна часть этой специальности дает возможность заниматься педагогической деятельностью, в связи с этим мы записываем в диплом квалификацию "преподаватель русского языка и литературы". Вторая часть имеет прикладное значение, мы готовим литературно-редакционных сотрудников, и есть еще другие направления — русский как иностранный, деловая коммуникация, компьютерная лингвистика", — рассказал Ровдо.

По словам собеседника, компьютерную лингвистику в настоящее время действительно необходимо изучать отдельно. Компьютерный язык значительно влияет на речь современной молодежи. Кроме того, в различных IT-компаниях сейчас вместе работают программисты и филологи.

"Любой компьютерный продукт — это, в первую очередь, текст. А с текстом работают филологи. Поэтому это и переводные словари, и национальные корпусы текстов — русского, белорусского и других, и много другой компьютерной продукции, которая создается программистами и филологами", — рассказал Ровдо.

Как ранее сообщал Sputnik, с 12 июня по 10 июля в Беларуси проходит централизованное тестирование . В частности, в понедельник, 12 июня, абитуриенты сдают тесты по белорусскому языку. В среду, 14, июня, пройдет тестирование по русскому языку. Начнется ЦТ в 11.00. Абитуриенты, которые по каким-либо причинам не смогут пройти ЦТ в основные дни, смогут с 30 июня по 3 июля зарегистрироваться на тестирование в резервные дни.

Беседу с доктором филологических наук, деканом филологического факультета Белорусского государственного университета Иваном Ровдо слушайте на радио Sputnik Беларусь.