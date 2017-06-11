МИНСК, 12 июн — Sputnik. Учения "Славянское братство-2017", в которых принимают участие десантники из Беларуси, России и Сербии, перешли в активную фазу на полигоне Брестский, сообщил журналистам заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.

Военнослужащие трех стран приступили к выполнению контртеррористической операции в составе единого подразделения, при выдвижении в заданный район им предстоит десантирование и преодоление водных преград.

"Начался первый этап активной фазы маневров — подготовка многонациональной батальонной тактической группы в составе российских, белорусских и сербских подразделений к выполнению контртеррористических задач", — сказал Сгибнев.

Он отметил, что в течение двух дней тактическая группа должна взять под контроль район ответственности и провести в нем операцию по ликвидации условных террористов. В маневрах, в рамках которых запланирована и ночная фаза, военнослужащие примут участие в десяти тактических эпизодах.

Первая фаза учений "Славянское братство" проходила под Брестом с 6 по 11 июня, в рамках нее проходило слаживание многонациональной группы. Вторая — активная — началась 12 июня и завершится спустя два дня. В маневрах принимают участие более тысячи военнослужащих трех стран, а также свыше 150 единиц техники. Сербские военные бесплатно используют белорусские оружие, технику и боеприпасы.