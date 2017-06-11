Я ради Вас, Аделаида,

Пойду на всё, — сказал Олег.

Ну что ж, Олег, идите на фиг! -

Аделаида говорит.

У меня есть друг-холостяк. Очень люблю у него бывать. Конечно, отпроситься бывает трудновато. Сложнее, чем встретиться с женатым другом. Но проще, чем с женщиной. В общем, иногда удаётся. Обычно мы сидим мужской компанией, рассказываем скабрезные анекдоты, пикантные случаи из личной жизни (у кого они были) и пьём зелёный чай.



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Время, проведённое с друзьями, говорят, в счет жизни боги не засчитывают. Короче говоря, такой досуг с какой стороны ни глянь — сплошное удовольствие. Одно меня смущает. Как-то у него уж очень по-холостяцки бывает, что ли. Кухня старенькая, ни тебе подушек, ни плюшевых медведей. Нормальная такая берлога, в общем, без видимых признаков уюта. Чтобы было ещё понятней, в последний раз мы закусывали чай гематогеном.

Конечно, мы, женатики, ему завидуем. Он молод, хорош собой, не беден и до неприличия откровенно холост. А значит, ему потенциально доступны все беспорядочные половые связи, алкогольные излишества и прочие признаки морального разложения, о которых так тоскует порой счастливая женатая душа. Товарищ, правда, ничем из обозначенного не злоупотребляет, чем немало нас озадачивает. Не понимает своего счастья.



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Но я не об этом. А о том, что, глядя на его гнёздышко, очень хочется посоветовать ему завести постоянную женщину (или двух). Просто, чтобы прибралась, развесила тюль с рюшами, купила блинницу и вазочек из «Икеи». Заставила ходить на работу в костюме и возить тёщу на дачу по выходным. Поймите правильно, это не зависть. Хотя, нет, зависть, конечно! Но дело в другом.

Каждому мужчине нужна женщина, чтобы его вдохновлять. Есть много примеров, когда отчаянные головы, лоботрясы и асоциальные личности, ведомые мягкой, но сильной женской рукой превращаются в образцовых ухоженных мужчин с приятным баритоном. Да, они становятся менее интересными собеседниками. Да, они не способны на спонтанность и безумства. Но так и должно быть в тридцать пять, разве нет? В этот предпенсионный период нужно внушать надёжность, говорить сложносочинёнными предложениями и делать накопления. Разбираться в джазе и вине. А не лететь ночью пьяному в Молодечно провожать какую-то мамзель в короткой юбке.

Многие даже бросают курить и материться. По крайней мере вслух.

Попавшие в изоляцию от женских глаз мужчины быстро деградируют. Этому есть документально зафиксированные примеры. Хотя слишком глубоко в историю погружаться и не надо. Достаточно посмотреть на армию. Женщин там, как правило, нет, так народ начинает драться, тупеть и бухать при любой возможности. Только устав и дисциплина спасают.

Мужчине очень важно женское мнение. Не нужно отрицать! Даже самым сильным мира сего. Это мерило его состоятельности. Придя домой, мы ищем и ждём доброго слова, доброго борща, кивка, какого-то подтверждения, что всё то, чем ты занимался там, за дверью, нужно твоей женщине, ценно для неё. Тогда, и только тогда твоя работа имеет смысл.

Понимаю, что звучит это категорично. Но лично знаю одного товарища, который своей жене квартиру построил. Бывшей. После развода. На вопрос «а зачем?» развёл руками. Что, мол, мне, смотреть на эти деньги?



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Где-то глубоко внутри наших суровых мускулистых сердец скрыто восхищение перед женщиной, почитание женщины. Это же самое древнее божество — богиня-мать! Она обладает удивительным даром — создавать жизнь. Кроме того, она готовит еду, мягкая на ощупь и вкусно пахнет. Ну и выглядит роскошно, поищите в интернете изображения.

Иногда мир мне видится храмом Женщины, где скромные прихожане топчутся у алтаря Богини со своими скромными дарами. Вот зарплата. Вот дом я построил. Вот в лазертаг выиграл. Как тебе, дорогая, нравится? Хорошо? Достаточно? Правильно я делаю?

В этой связи мне плохо понятно движение феминизма. Да, право голосовать и ходить в брюках стоило отстоять. Но идти дальше, в общем-то, и не стоило. Не нужно самой становиться директором, чтобы руководить предприятием. Достаточно руководить директором. И уже очень скоро вместо танков оно будет производить скороварки. Как гласит народная мудрость, ночная кукушка всегда дневную перекукует…

Фишка в том, что если отбросить жадность, то мужчине комфортно в роли добытчика.

Одна моя знакомая как-то заявила, что зарплата мужа — это семейные деньги, а зарплата жены — это только её деньги. Тогда я с ней спорил. А сейчас согласен. Так и должно быть! Так правильно. И мужик тогда крутится, думает, ищет, растёт над собой. И жена ухожена, довольна, уверена в себе. А что ещё нужно для семейного счастья?

Всё ради женщин, друзья. Я даже в аварию пару раз попал только потому, что рядом жена сидела. Впечатлить хотел, видимо, ездой своей. Подсознательно.

А одному, конечно, не сахар. Свобода эта, все деньги себе, никому не должен, секс этот постоянный с разными партнёршами… Жаль друга.