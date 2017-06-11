Не хуже чем в Норвегии: фотоотчет со строительства каркасного дома под Минском

Вопреки всем доводам, что каркасный дом чем-то хуже деревянного или газобетонного, что «у нас нет нормальных специалистов», все больше людей решаются на строительство «каркасника». Один из таких домов, по скандинавской технологии, недавно построили под Минском. Он примечателен хотя бы тем, что в отличие от привычных нам каркасов-термосов, у него «дышащий» пирог стен и перекрытий. Предлагаем фотоотчет этапов его строительства.





Игорь, владелец дома, рассказал, что он изначально собирался строить каркасный дом. К вопросу подходил обстоятельно — изучил разные технологии, узнал о нюансах, проверил, как и кто строит в Беларуси. Наиболее интересной ему показалась технология, которую продвигает одна совсем молодая компания, у которой до этого не было большого опыта в Беларуси. Зато был реальный опыт строительства каркасных домов в Норвегии .

















Игорю понравился норвежский проект дома с мансардой. Первый этаж — гостиная с выходом на террасу, кухня, санузел. Второй — приватная зона: три комнаты, гардеробная и санузел.





Строительство начали под занавес сезона, в прошлом году. Несмотря на то, что фундамент можно было сделать дешевле — на винтовых сваях, Игорь захотел ленточный. Такой выбор имеет свое объяснение.

При всех плюсах, у фундамента на винтовых сваях есть несколько недостатков. Во-первых, нужно строить панель пола (перекрытие первого этажа). Во-вторых, в построенном доме не исключен эффект «батута». В-третьих, при таком фундаменте, как правило, нет возможности сделать «теплый пол». Опять же, для подвода воды и выведения канализации из дома нужно делать утепленные короба, дополнительно тратиться на зашивку цоколя.









Под ленточный фундамент был вырыт котлован, под стенами по периметру строители сделали траншею под армированную подушку.









На нее установили съемную опалубку. Внутри опалубки — пространственный каркас из арматуры. Толщина фундамента — всего 250 мм.





После того, как была снята опалубка, внутрь фундамента засыпали песчано-гравийную смесь с послойной трамбовкой. Верхний слой — гравий, выровняли и утрамбовали.





На утрамбованную и ровную подушку из гравия расстелили строительный полиэтилен. Далее уложили 100 мм экструдированного пенополистирола. Сверху разложили металлическую сетку, по ней — трубы теплого пола. Остальные коммуникации — трубы канализации и ввод воды сделали заранее.





Залили стяжку. В итоге получили ровную бетонную площадку.

Пазухи с внешней стороны — под отмостку — отсыпали ПГС и гравием. Фундамент с работой и материалами, с теплым полом потянул примерно на $ 10 тысяч.





Основные элементы каркаса были изготовлены на производстве. Для него использовали строганные пиломатериалы техсушки. Начали возводить каркас в январе, но помешали сильные морозы.



Работы возобновились в феврале, стены и стропильную систему собрали буквально за 2 недели. Сразу же приступили к кровле. Дальше все работы продолжались под крышей из цементно-песчаной черепицы.



Обрешетка под черепицу





Максим Лысенко, директор компании «ДамДом» рассказал, какой пирог был применен при строительстве: «Мы строим дома с паропроницаемыми стенами и перекрытиями. Это подразумевает, что мы не закладываем «глухие» пленки в стены и перекрытия, а используем плотно прилегающие плитные материалы, или гидро-ветро-защитные и супер-диффузионные мембраны.





Особенность мембран в том, что они имеют ограниченную паропроницаемость и не дают влаге из помещения собираться на внутренней части стены или в толще утепленного каркаса. Как следствие, мы имеем «дышащие» стены и застрахованы от намокания утеплителя и его опадания/оседания при промерзании. Кроме того, в качестве внешней зашивки каркаса мы используем МДВП (мягкая древесноволокнистая плита) БелТермо".





Плиты МДВП работают как ветрозащита и дополнительный контур утепления. Этот материал отлично справляется с функцией защиты от влаги и ветра, имеет большую паропроницаемость, чем внутренние слои, является дополнительным слоем утепления всего каркаса снаружи, уменьшая промерзание стоек. Ко всему прочему МДВП существенно снижает уровень шума с улицы.

От норм скандинавских было все же отступление: снаружи МДВП дополнительно не обшивались влагостойкими гипсокартонными плитами.







Монтаж окон ПВХ

Фасадная отделка — «американка» из доски техсушки, не строганная. На объект она поступает уже крашенная. Кстати, владелец выбрал популярный в Норвегии цвет — синий. Доски прибивали по деревянной обрешетке, что позволяет создать вентзазор между стенами и фасадной отделкой. Снизу он закрыт металлической сеткой от грызунов.





Сразу же была сделана и подшивка карнизных свесов — той же доской, только белого цвета. От насекомых подкровельное пространство защищает москитная сетка.





После того, как фасадные работы были завершены — успели до дождей в марте, — приступили к внутренним работам. Установили окна, двери. Сделали перегородки, утеплили перекрытие и настелили чистовой пол второго этажа.





Перекрытие второго этажа. Эковату засыпали между балками



Эковату в стены задували машинным способом с плотностью 60 кг/м3

В качестве утеплителя стен использовали эковату. Вместо «глухой» пароизоляции — специальную активную мембрану с небольшой паропроницаемостью. Такая стена будет работать как в деревянном доме. Толщина утеплителя в стенах, перекрытии — 150 мм. В скатах кровли — 200 мм эковаты плюс 30 мм — плита БелТермо.



Трубы теплого пола

На данный момент дом готов под чистовую отделку. Черновую бетонную стяжку пола выровняли самонивелиром. Теперь можно укладывать плитку, ламинат. Владелец решил, что в состоянии закончить отделку самостоятельно. В планах — обшить изнутри стены имитацией бруса. Электропроводка спрячется под этой обшивкой.









К этому моменту уже потрачено около 38 тысяч долларов.