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Уют скандинавского дома на девятом этаже. Проект "Большая квартира"

12.06.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Нам предложили продумать, как в четырехкомнатной квартире площадью 85 кв.м. разместить кухню-гостиную со столовой зоной, две спальных комнаты — взрослую и детскую, два санузла, а также просторный кабинет. Семья не хотела стерильных интерьеров, наоборот — настаивала: в квартире должен быть уют загородного дома.


— Изначальная планировка была неплохой, — говорит Илья Валентинович, художник-дизайнер студии дизайна интерьера «ДиКинг». — В планировочное решение, предоставленное застройщиком, были внесены небольшие изменения: требовалось увеличить ванную комнату, объединив ее с неудобной кладовой комнатой, а также устроить во взрослой спальной комнате достаточного объема гардероб — это было пожелание владельцев.

Итоговое решение пространства выглядит так:


В прихожей прекрасно стал объемный встроенный шкаф, встречая хозяев имитацией французского окна, а также предоставляя удобный доступ к местам хранения. Пол с подогревом не даст прохода сырости с улицы, а орнамент оживляет и придает помещению важности.


Главной комнатой квартиры по праву является кухня-гостиная, и достаточная площадь этого помещения позволяет разместить на ней комфортный угловой диван, столовую зону и удобную угловую кухню.





Паркетный пол, рамочные фасады мебели, а также теплая цветовая гамма призваны внести уют и очарование загородного дома в это помещение.


Следуя из гостиной внутрь квартиры, мы попадаем в коридор, который является связующим элементом для отдельных помещений. В начале коридора располагается хозяйская спальня.



В ходе перепланировки в спальне был перенесен радиатор отопления, устроена отдельная гардеробная комната, а также ниши и шкаф в изголовье кровати. Белая мебель вносит легкость и ощущение чистоты в помещение, а стена глубокого синего цвета добавляет свежести всей композиции.


В гардеробной комнате основной объем занимает система хранения одежды, однако здесь найдется место куда поставить пылесос или гладильную доску.


Комната ребенка получила объемный шкаф, полноценную кровать для отдыха и просторную рабочую зону. Мебельная конструкция помогает спрятать батарею, а также устроить полку в изголовье кровати, что позволит хранить нужные вещи под рукой.




Мягкая гамма, абстрактные узоры и формы призваны не перегружать внимание ребенка, а акценты не дадут ему заскучать.


Кабинет выполнен в нейтральной гамме, белая мебель не даст ход беспорядку на рабочем столе, а стены в сером исполнении не станут отвлекать от трудовых задач.


Тепло комнате, как и всей квартире, придает паркетный пол с благородной текстурой дерева. Открытые и закрытые системы хранения позволят сбалансировать доступ к нужным в работе вещам.


Небольшой диван у стены позволяет сделать комфортную паузу и набраться новых сил, не покидая рабочей обстановки.



Помещение санитарного узла в результате перепланировки изменило свою конфигурацию, что позволило установить стиральную машину с хорошим объемом загрузки. Там же установлена система сушки белья.


Из этого помещения удалось добиться высокой эффективности и функциональности, несмотря на его малую площадь.


Из-за возможности не устанавливать стиральную машину, ванная комната получилась просторной, и легко вместила в себе все необходимое оборудование и места хранения.


Стеклянная дверца позволяет установить душевой гарнитур в зоне ванны. Плитка с узором удачно выделяет объем инсталляции и пола, разбавляя однотонный характер плитки «кабанчик». Здесь также, как и во всей квартире, нашлось место деревянным элементам в виде столешницы и каймы зеркала.


Интерьер всей квартиры получился в ходе сочетания элементов современного и скандинавского стиля. Нейтральная цветовая гамма обогащена яркими акцентами, а общая атмосфера квартиры, благодаря материалам и ненавязчивым деталям, ненароком погружает в уют загородного дома.

Все материалы проекта «Большая квартира»

Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.
 
 
Ссылка на источник 21
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На 85 квадратных метрах удалось расположить и гардеробную и просторный рабочий кабинет

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