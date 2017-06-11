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Минск и Москва переходят на российские рубли при расчете за энергоресурсы
12.06.2017 09:11 — Разное | Ежедневник
фото: tass.ru
Профильные министерства России и Беларуси согласовывают проект по переходу в расчетах за нефть и газ на российские рубли.
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Он отметил, что точной даты по этому вопросу пока нет, но проект соглашения есть.
«Точной даты переговоров нет, но есть проект соглашения, в котором это будет предусматриваться», — сказал Закревский в кулуарах министерской конференции по устойчивому развитию энергетики в Астане.
Чиновник добавил, что переход на расчеты в российских рублях может состояться до конца текущего года.
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Профильные министерства России и Беларуси согласовывают проект по переходу в расчетах за нефть и газ на российские рубли.
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