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Минск и Москва переходят на российские рубли при расчете за энергоресурсы

12.06.2017 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Минск и Москва переходят на российские рубли при расчете за энергоресурсы

фото: tass.ru

Профильные министерства России и Беларуси согласовывают проект по переходу в расчетах за нефть и газ на российские рубли.

Об этом ТАСС рассказал замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский.

Он отметил, что точной даты по этому вопросу пока нет, но проект соглашения есть.

«Точной даты переговоров нет, но есть проект соглашения, в котором это будет предусматриваться», — сказал Закревский в кулуарах министерской конференции по устойчивому развитию энергетики в Астане.

Чиновник добавил, что переход на расчеты в российских рублях может состояться до конца текущего года.

 
 
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Профильные министерства России и Беларуси согласовывают проект по переходу в расчетах за нефть и газ на российские рубли.

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