Из Чикаго в Минск: звезды джаза Бони Филдс и Свит Скриминг Джонс выступят во Дворце Республики

«Звезды мирового джаза в Минске» и Джаз-клуб Евгения Владимирова представят столице двух звезд чикагского джаза — певец и трубач Бони Филдс и певец и саксофонист Свит Скриминг Джонс выступят в Минске 26, 27 и 28 июня. Концерты состоятся во Дворце Республики в большом и малом зале Джаз-клуба.





Бони Филдс — символ джаза Чикаго, признанный одной из самых влиятельных фигур в негритянской поп-музыке XX века. Брутальный певец, трубач и шоумен и его Bone’s Project собирают стадионы поклонников джаза, ритм-энд-блюза, соул и фанка. Альбомы Бони продаются миллионными тиражами, а список великих партнеров потрясает: Джэймс Коттон, Бадди Гай, Джимми Джонсон, Джуниор Уэлс, Би-Би Кинг, Лаки Петерсон, Джэймс Браун. В 2016 году журнал Rolling Stone поставил Бони Филдса на восьмое место в списке великих музыкантов эпохи ритм-энд-блюза.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Свит Скриминг Джонс — звезда pop-jazz, но в его музыке присутствует и фанк, и блюз и рок-эн-ролл, к тому же он прекрасно танцует. Джонс объединил музыку «белых» — кантри, и музыку «черных» блюз в один «cладкий крик» — «sweet screamin». За музыкантом охотятся рекламные отделы ведущих модных брендов. Его записи уже разлетелись по миру многомилионными тиражами. А Джэймс Браун и вовсе как-то сказал: «Если бы вы захотели назвать рок-н-рол каким-нибудь именем, это был бы Свит Скриминг Джонс».

В Минске музыканты исполнят шедевры джаза Чикаго XX века.

Когда: 26−27−28 июня в 20.00 Где: Джаз — Клуб (Дворец Республики) Стоимость билетов 15−50 рублей Купить билет