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Банкротится один из старейших застройщиков жилой и коммерческой недвижимости
Экономический суд города Минска возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО «Карпович» и установил защитный период до 1 августа. Такое сообщение появилось на
На начало 2016 года у ООО «Карпович» был не введенный в эксплуатацию многоквартирный дом на Мележа. Тогда глава компании Дмитрий Карпович
Жилой дом компания тогда сдать обещала — и обещание сдержала, ввела в эксплуатацию в 2016-м. Офисные, складские помещения и машино-места по Мележа и Беды «зависли».
Строить машино-места, которые невозможно продать по себестоимости, обязывают нормативы города: «Мы подсчитали, что на каждом машино-месте потеряли в среднем 3 тысячи долларов. Построили и продали за 10 лет 1300 открытых и подземных гаражей. Потеряли 3,9 миллиона долларов реальных денег. Получается, на жилье зарабатываешь прибыль, а на гаражах хоронишь. Такой бизнес», — объяснял Дмитрий Карпович.
Отдел принудительного исполнения Советского района г. Минска в октябре 2016 года проводил
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Защитный период - до 1 августа
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