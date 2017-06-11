Банкротится один из старейших застройщиков жилой и коммерческой недвижимости

Экономический суд города Минска возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО «Карпович» и установил защитный период до 1 августа. Такое сообщение появилось на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

Компания была основана 25 лет назад под названием «Научно-производственная фирма «Карпович и К» с 2001 года компания стала называться ООО «Карпович». Ее основал Иван Карпович, бизнес унаследовал сын Дмитрий. С 1992 года компания построила свыше 200 тыс. кв. метров жилой и офисной недвижимости. Крупнейшие проекты, реализованные девелопером — многоквартирные жилые дома по улицам Гамарника и Л. Беды, многофункциональный комплекс на улице Мележа и там же бизнес-центр «Парус». Кроме Минска компания строила в Гомеле и Смолевичах.

На начало 2016 года у ООО «Карпович» был не введенный в эксплуатацию многоквартирный дом на Мележа. Тогда глава компании Дмитрий Карпович объяснял : «Наше предприятие строило и жилье, и коммерческие объекты. Если жилье еще худо-бедно продается, то готовые офисы даже по тысяче долларов за метр с НДС не продаются».

Жилой дом компания тогда сдать обещала — и обещание сдержала, ввела в эксплуатацию в 2016-м. Офисные, складские помещения и машино-места по Мележа и Беды «зависли».



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Строить машино-места, которые невозможно продать по себестоимости, обязывают нормативы города: «Мы подсчитали, что на каждом машино-месте потеряли в среднем 3 тысячи долларов. Построили и продали за 10 лет 1300 открытых и подземных гаражей. Потеряли 3,9 миллиона долларов реальных денег. Получается, на жилье зарабатываешь прибыль, а на гаражах хоронишь. Такой бизнес», — объяснял Дмитрий Карпович.

Отдел принудительного исполнения Советского района г. Минска в октябре 2016 года проводил публичные торги по продаже имущества, принадлежащего ООО «Карпович»: основную массу лотов составляли все те же машино-места. Застройщик комментировать ситуацию отказывался, но акцентировал: имущества у предприятия достаточно, чтобы расплатиться с долгами.