ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Клип Бибера с моделями из "ангелов" Victoria's Secret собрал 1,8 миллионов просмотров за сутки

12.06.2017 10:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Джастин Бибер представил новую работу, записанную совместно с диджеем Дэвидом Гетта, — 2U. От главной роли на этот раз певец отказался в пользу моделей бельевого бренда Victoria’s Secret. Исполнить песню Джастина, а вместе с тем продемонстрировать в разных ракурсах вещи из новой коллекции марки, вызвались Стелла Максвелл, Сара Сампайо, Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Роми Стрейд и Марта Хант.


Как заявил Гетта, у Бибера уникальный голос. Диджей отметил, что уважает певца не только за талант, но и за выбор, который тот делает, за стремление к творческому риску, передает Rolling Stone.

За сутки ролик набрал почти 1,8 миллионов просмотров на сайте YouTube. Сейчас видео насчитывает около 13,7 миллионов просмотров.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Песня 2U вышла после совместной работы Гетта с другими известными артистами. В записи его песни Light My Body Up участвовали Ники Минаж и Лил Уэйн.

Самым известным клипом с участием моделей является «Freedom! '90» Джорджа Майкла. Там снимались, в частности, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джастин Бибер представил новую работу, записанную совместно с диджеем Дэвидом Гетта. От главной роли певец отказался в пользу моделей бельевого бренда Victoria's Secret.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Банкротится один из старейших застройщиков жилой и коммерческой недвижимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика