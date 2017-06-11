Джастин Бибер представил новую работу, записанную совместно с диджеем Дэвидом Гетта, — 2U. От главной роли на этот раз певец отказался в пользу моделей бельевого бренда Victoria’s Secret. Исполнить песню Джастина, а вместе с тем продемонстрировать в разных ракурсах вещи из новой коллекции марки, вызвались Стелла Максвелл, Сара Сампайо, Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Роми Стрейд и Марта Хант.





Как заявил Гетта, у Бибера уникальный голос. Диджей отметил, что уважает певца не только за талант, но и за выбор, который тот делает, за стремление к творческому риску, передает Rolling Stone.

За сутки ролик набрал почти 1,8 миллионов просмотров на сайте YouTube. Сейчас видео насчитывает около 13,7 миллионов просмотров.

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Песня 2U вышла после совместной работы Гетта с другими известными артистами. В записи его песни Light My Body Up участвовали Ники Минаж и Лил Уэйн.

Самым известным клипом с участием моделей является «Freedom! '90» Джорджа Майкла. Там снимались, в частности, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста.