ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киев планирует начать импорт газа из Норвегии с 2022 года

12.06.2017 10:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Киев планирует начать импорт газа из Норвегии с 2022 года

Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский обозначил сроки, когда его страна планирует начать импорт газа из Норвегии.

«Прямой поток норвежского газа в Украину теперь реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор UAPL: осенью должна начаться закупка труб»,— сообщил он в Facebook, пишет Коммерсант.

Ранее Киев опубликовал проект новой энергостратегии страны до 2035 года. В документе описан отказ от закупок газа в России, внесены требования о переносе точки сдачи транзитного газа на границу с РФ, а также замечено, что сохранение минимального уровня транзита после 2019 года возможно только под давлением Еврокомиссии.

Также Киев намерен сократить зависимость от российского топлива для АЭС, но, по оценкам, данным в стратегии, и к 2025 году «доля одного поставщика» не упадет ниже 60%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский обозначил сроки, когда его страна планирует начать импорт газа из Норвегии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Клип Бибера с моделями из "ангелов" Victoria's Secret собрал 1,8 миллионов просмотров за сутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика